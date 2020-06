Mariano Arcioni pedirá el jury al fiscal Rivarola por catalogar la violación como “desahogo sexual”

El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, presentará en los próximos días un pedido de jury ante el Consejo de la Magistratura para que sea destituido el fiscal de Rawson, Fernando Rivarola, por su accionar en la causa denominada "La Manada" en la que se acusa a un grupo de jóvenes adultos de haber violado a una joven de 16 años en una fiesta realizada en Playa Union en 2012.

En las últimas horas se conoció el dictamen del funcionario judicial, en el que considera que no hubo violación sino un “desahogo sexual”. No obstante, el fallo aún no fue homologado por el juez Marcelo Bieto Di Biase, en el que accede a una nueva calificación de abuso sexual simple contra los imputados, que podrían acceder a un juicio abreviado con el consentimiento de la víctima y no ir a la cárcel.

Según reveló ADNSUR, el gobernador le advirtió a ese medio: “Voy a ir a fondo" con el tema, ante el reclamo popular y político. En su planteo va a señalar jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia, según la cual no se permite un juicio abreviado ante un caso de aviso sexual, por más que haya consentimiento de la víctima.

En su denuncia, el gobernador manifestó: “Vengo a denunciar al Dr. Fernando Rivarola, Fiscal Jefe de la Fiscalía de la Ciudad de Rawson, por encontrarse incurso en las causal de mal desempeño de sus funciones (conf. art. 15 inciso a), Ley V – Nº 80), razón por la cual solicito su enjuiciamiento por el Tribunal, a raíz de la repudiable actuación seguida en el caso penal conocido como “la mandada”, al efectuar un llamativo cambio de calificación legal, permitiendo a tres acusados de abuso sexual con acceso carnal (Art. 119, 3º párrafo), la implementación del instituto del juicio abreviado, alivianando de esa manera la situación procesal de los mismos, al evitar una condena de prisión efectiva".