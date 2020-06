Bariloche: los amigos de Macri se quedan con la explotación del Cerro Catedral

El mejor amigo de Mauricio Macri, Nicolás Caputo, y el Grupo Vía Bariloche de la familia Trappa, con fuertes vínculos con el expresidente, finalmente podrán explotar el estratégico Cerro Catedral de la ciudad rionegrina de Bariloche.

Pese a que faltaban 8 años para el final de la concesión, Sebastián Trappa, a través de la empresa CAPSA (Catedral Alta Patagonia S.A.), solicitó en 2018 la extensión por 30 años más la explotación de esa zona, una de las más importantes a nivel turístico en nuestro país. La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería de Bariloche había hecho lugar a la acción de amparo de legisladores del Frente para la Victoria (FpV) y se había logrado frenar el acuerdo. Sin embargo, el legislador Alejo Ramos Mejía desistió de la acción de esa cautelar y así le dio vía libre al intendente de Bariloche, Gustavo Gennuso, para extender de manera unilateral y sin licitación el acuerdo con los Trappa. La familia prometió un desarrollo hotelero y turístico que, según los vecinos de la zona, "generará un colapso económico a los comercios y habitantes de la ciudad".

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Miles de personas viven directa o indirectamente de la única actividad que genera Villa Catedral. Trabaja muchísima gente. Y acá se trabaja todo el año", contó a El Destape Adrián Parisi, vecino de Villa Catedral. Él es organizador de eventos y un activo militante contra la explotación que harán allí Trappa y Caputo, hoy en Estados Unidos con su familia en plena cuarentena.

Explicó Parisi a este portal: "CAPSA va a concentrar el negocio, va a perjudicar el municipio en sus arcas, va a generar un impacto ambiental detonante. Si se sigue concentrando en una sola empresa cuyas regalías no quedan en la ciudad, no se vuelve a reinvertir, perjudica la economía de Bariloche". Asimismo, señaló que "el impacto económico va a ser devastador, el negocio se va a concentrar en un lugar y en una empresa". Tras advertir que existía la oportunidad de que el Cerro pasara a manos municipales después de años de concesión, lanzó: "Pero no va a pasar".

Para CAPSA es un capítulo cerrado. La gerenta de la empresa, Helga Salvatelli, dijo que con la firma del contrato con el municipio, concretada esta semana en un acto privado, “se cerró un ciclo y empieza otro”, afirmó ayer al diario RíoNegro.com.ar. “Hoy estamos enfocados en poder avanzar con todo lo estipulado en el contrato y cumplir con el cronograma del master plan, que está claramente detallado año por año”, señaló. Así, se aseguraron la concesión del cerro hasta 2056.

¿Cuál es el compromiso del grupo Via Bariloche? Hacer obras por 22 millones de dólares antes de 2025. ¿Cuáles son los ingresos que espera este grupo empresario? Según sus estimaciones, casi 18 millones de dólares por año (US$ 17.941.465). En medio de la crisis por la pandemia, Vía Bariloche envió unos 100 telegramas de no renovación de contrato a los empleados de una de las empresas que maneja. Se trata de Ko-Ko, firma que presta el servicio de transporte interurbano en la zona del Alto Valle, y el urbano en localidades de esa región. Despidos en medio del coronavirus.

¿Cómo se beneficia Caputo? Le permite al amigo de toda la vida del ex presidente Macri iniciar su desarrollo urbanístico e inmobiliaro en el lindero cerro San Martín, que podrá contar con la extensión de los servicios como agua, luz, cloacas y gas. "En 2013 el empresario había intentado aprobar un emprendimiento inmobiliario en la base de su cerro pero no tuvo éxito. La inexistencia de servicios en el lugar, así como la pretensión de construir en zonas prohibidas por la Ley de Bosques y la normativa local, le habían cerrado el paso a ese desarrollo", contaba el diario El Patagónico en 2018. "Ellos dos, Caputo y Treppa, son socios en la necesidad", agregó a El Destape una fuente de la zona sobre el negociado entre los amigos de Macri.

"Caputo quiere cumplir el sueño barilochense de hacer el Chapelquito, una vieja aspiración aquí. Va a poder construir ahí. En este momento eso es terreno virgen. Quiere hacer hoteles boutique para trasladar a la gente desde el aeropuerto al Cerro Catedral sin pasar por Bariloche. Esto le saca turismo a la ciudad y además es una mala noticia por el impacto ambiental", adelantó Parisi. ¿Dónde se haría el Chapelquito? En los terrenos en la bajada hacia el Lago Gutiérrez, a una altura de 1.200 metros de altitud en la ladera norte, que totalizan unas 110 hectáreas. Es una zona con vista al Nahuel Huapi.

Como dato llamativo, una junta vecinal maneja Villa Catedral desde Buenos Aires. "Son una entelequia de propietarios. Los que vivimos acá no elegimos a la junta, de hecho nunca se pudo realizar una elección en serio. La Villa está dividida entre los que tratan con Buenos Aires y los que no", cuentan vecinos de allá a El Destape. Y como prueba muestran un mail de uno de los coordinadores llamando a una reunión a sus "vecinos" de Villa Catedral que se llevará a cabo en el barrio porteño de Belgrano.

Braun Peña, Blaquier y De Anchorena, algunos de los ilustres apellidos de la junta vecinal que no se opusieron a darles los negocios del Cerro Catedral a los amigos de Macri, Caputo y Trappa. "Quienes nos movilizamos o alzamos la voz aquí somos minoría. La mayoría de los movilizados son los residentes de Bariloche, aunque resulte increíble", agregó Parisi.

"Lo que nos queda ahora es que el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro declare la inconstitucionalidad de la ordenanza a favor de CAPSA. Pero ella derivará en un reclamo a la Corte Suprema que podría llevar 10 años de reclamo. Y en esos 10 años Vía Bariloche realizó la explotación del lugar, generó un daño ambiental y económico y se llenó los bolsillos", advirtió Parisi.

En Bariloche los vecinos ya se organizan para reclamar por esta nueva decisión. Ya juntaron más de cuatro mil firmas en contra de la ordenanza en los últimos tres días. Y por la cuarentena no se movilizan, pero están activos en las redes vecinales para pedir que se retroceda y la intendencia desista de darle el negocio a los amigos de Macri.