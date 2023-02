El diálogo que mantuvieron por redes Florencia y Cristina Kirchner

La vicepresidenta y su hija mantuvieron un intercambio en las redes sobre un emotivo video en homenaje a un nuevo aniversario del nacimiento del fallecido ex presidente Néstor Kirchner.

En el marco de un nuevo aniversario del nacimiento del fallecido ex presidente Néstor Kirchner, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y su hija Florencia Kirchner mantuvieron curioso diálogo vía redes sociales.

Florencia publicó hoy un video en Instagram de su padre en Santa Cruz en 1991, donde se lo puede ver junto a su hija cuando era pequeña.Junto a aparece la actual Vice, que también compartió el video a través de sus redes sociales con la leyenda "recuerdos del amor".

Tras esa publicación, Florencia subió una historia en su Instagram en la que señaló: "No es del 91 la primera parte del video. Yo no podría haber tenido tanto pelo al año y medio, lo vengo discutiendo desde ayer y efectivamente tenía razón. Eso es del 93 y es un acto de otra cosa. No tengo idea de qué".

Luego, la ex presidenta retomó esa historia y le dijo "Tenías razón Florencia", agregando un emoticón sonriente. Y siguió: "Es el año 93, cuando recibí el diploma de diputada provincial. Por eso estabas en brazos de tu padre y tenías tanto pelo". La respuesta de la hija fue acompañada de varios emoticones de risas: "Ay mamáaa"

El emotivo video de Cristina por el cumpleaños de Néstor Kirchner: "Recuerdos del amor"

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner recordó hoy en sus redes sociales a Néstor Kirchner, al cumplirse un nuevo aniversario de su nacimiento, con un video de cuando asumió la gobernación de Santa Cruz en 1991 donde se lo puede ver junto a su hija Florencia cuando era pequeña.

El expresidente Kirchner nació en Río Gallegos el 25 de febrero de 1950 y falleció a los 60 años de edad en El Calafate, provincia de Santa Cruz, el 27 de octubre de 2010.

El video que mostró la vicepresidenta fue publicado previamente por Florencia Kirchner en su cuenta de Instagram: "Esto llegó a mi ayer. Hoy veinticinco, es su cumpleaños. No puedo dejar de mirarlo. Gracias por el rescate", señaló la hija de Néstor y Cristina.

"Comparto acá también el video que subió Flor a su cuenta de Instagram. Recuerdos del amor", publicó pasada la medianoche la ex presidenta, junto a un video donde se puede ver a la familia durante la asunción de Kirchner como mandatario de Santa Cruz el 10 de diciembre de 1991.

Rápidamente, el posteo se llenó de comentarios de agradecimiento tanto para Néstor como para la vicepresidenta, en donde recordaban distintos momentos de la gestión del ex presidente.