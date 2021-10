A 11 años de su muerte, Néstor Kirchner, en frases: las mejores definiciones

Se cumplen once años de la muerte del presidente clave en la historia contemporánea de la política de Argentina. El recuerdo de sus dichos.

El 27 de octubre de 2010 marcaría a fuego la historia Argentina: moría el presidente clave de la política contemporánea en Argentina. El Destape repasa su vida política en dichos, frases y definiciones. Néstor Kirchner, como siempre y como nunca.

Néstor Kirchner, en frases

“Formo parte de una generación diezmada. Castigada con dolorosas ausencias. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a los que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada”. 2003.

“Hoy lo pueden llamar Mauricio, pero siempre va a ser Macri”. 2007

"Clarín, hablá con la verdad. Decile la verdad a los argentinos. ¿Qué te pasa Clarín…. por qué estás tan nervioso?". 2009.

“Vengo a pedir perdón de parte del Estado nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia tantas atrocidades. No es rencor ni odio lo que nos guía, sino justicia y lucha contra la impunidad”. 2004.

“El que es extremadamente educado, modosito, se porta muy bien, y se inclina siempre frente al poder determinado y no defiende los intereses que tiene que defender, termina de rodillas y arrodilla al país”. 2010.

“Sí, se me caen lágrimas, no sólo porque la amo, sino porque la admiro y porque está mostrando que la mujer argentina está decidida a construir una Patria diferente para terminar el acuerdo oscurantista de la política, que tanto daño nos ha hecho a todos”. 2010.

Tengan en claro que cuando nos atacan, nos atacan no por las cosas que hicimos mal o las que no hicimos todavía, nos atacan por las cosas que hicimos bien, no nos perdonan haber devuelto el principio de justicia en la Argentina y haber terminado con la impunidad”. 2009.

“Vengo a proponerles un sueño: reconstruir nuestra propia identidad como pueblo y como Nación; vengo a proponerles un sueño que es la construcción de la verdad y la Justicia; vengo a proponerles un sueño que es volver a tener una Argentina con todos y para todos. Estoy convencido de que en esta simbiosis histórica vamos a encontrar el país que nos merecemos los argentinos”. 2003.

“La clase media tiene que darse cuenta que nunca va a encontrar la solidaridad de la oligarquía argentina”. 2008.

"No pasarán a la historia aquellos que especulen sino los que más se la jueguen”. 2010.

"Hay vida después del FMI y minga vamos a aumentar las tarifas". 2005.

“El año que viene vamos a tener un candidato que será pingüino o pingüina”. 2006.