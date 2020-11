La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, se refirió al operativo para llevar a cabo el funeral de Diego Armando Maradona. Según la ministra, "el balance, dadas las circunstancias, es positivo". De todas formas, destacó que la represión por parte de la Policía de la Ciudad provocó incidentes y remarcó que se comunicaron más de una vez con el Gobierno de la Ciudad para detenerla.

"Ayer se desplegó un operativo y el gobierno porteño es quien tiene la responsabilidad de la seguridad en la Ciudad de Buenos Aires", afirmó Frederic esta mañana en diálogo con Futurock. La funcionaria contó que hubo un incidente en Av de mayo y 9 de Julio "que supuso la represión de la Policía de la Ciudad". A partir de ese momento, el desbande de la gente huyendo de la represión generó incidentes en las cercanías de Casa Rosada y allí fue cuando decidieron cerras las puertas.

"El incidente fue provocado por este desbande que motivó la represión de la Policía porteña", aseguró Frederic, repudiando el accionar por parte de la fuerza de seguridad. Según la ministra, se comunicaron más de una vez con el vicejefe de gobierno, Diego Santilli, para frenar la agresión por parte de la Policía y le atribuyó toda la responsabilidad a la Ciudad. "Hablé dos veces con Diego Santilli: en el momento de represión y dos horas después. En los dos momentos le pedí que dejara de reprimir", reconoció Frederic.

"La Policía de la Ciudad tiene una modalidad que no nos parece válida. Amenazas, sacarse las chaquetas. Es repudiable", dijo Sabina Frederic

La funcionaria de Seguridad indicó que "la coordinación la tenía Presidencia de la Nación que es quien organizó, el tema son las jurisdicciones" y remarcó que "la Ciudad es responsable de todo lo demás" y que desde el Gobierno "no pueden intervenir en las jurisdicciones". "Nada de lo que hicimos, lo hicimos ejerciendo la violencia. El gobierno de la Ciudad de BsAs tomó una decisión inconsulta", afirmó Frederic.

De todas maneras, la ministra dijo que no se arrepienten de haber organizado el funeral en Casa Rosada y admitió: "Es una deuda no haber podido permitir que todos los que querían despedirse lo hubieran podido hacer". "El balance, dada las circunstancias, es positivo. No es un 10 pero logramos que mucha gente se haya podido despedir de Maradona", agregó.

Según Frederic, desde el Ministerio de Seguridad estaban trabajando para evitar el desbande de la gente y dijo que desde un principio sabían que las personas se iban a enojar si cerraban las puertas. "Evaluamos sacar el féretro en helicóptero, nosotros tenemos que cuidar a la gente, aunque sean barrabravas", indicó la ministra.