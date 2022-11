Sin Macri, Awada se mostró en el partido de la Selección contra México en Qatar

La ex primera dama se mostró sin el ex presidente en el partido de la Selección Argentina en el mundial de Catar 2022, en el que se impuso a su par mexicano. Su esposo, horas antes, visitó el Museo Nacional del país asiático.

La ex primera dama Juliana Awada se mostró sin el ex presidente Mauricio Macri en el partido de la Selección Argentina en el mundial de Catar 2022 contra México.

En el estadio Lusail, la esposa de Macri acompañada de su familia, asistió al encuentro en el que la Albiceleste se impuso por 2 a 0 a su par de México. En las imágenes, no se observó al ex mandatario.

Macri estuvo en el partido previo del combinado nacional, el martes pasado en la ciudad de Doha, en el que Argentina perdió sorpresivamente contra Arabia Saudita por 2 a 1, en el debut en la Copa del Mundo.

El ex presidente de Boca Juniors se encuentra en Catar, ya que ejerce el cargo de titular de la Fundación FIFA, lugar al que accedió tras perder las elecciones de 2019 y no pudo acceder a un segundo mandato en la Casa Rosada.

En horas previas al encuentro de Argentina con México, en el que el conjunto de Lionel Scaloni necesitaba del triunfo, Macri visitó el Museo Nacional de Catar en la ciudad de Doha.

Según reportó el medio La Gaceta, acompañado por miembros de su familia y sin custodios, el ex mandatario visitó este palacio arquitectónico, que busca evocar a una rosa del desierto, un símbolo que representara la herencia de Qatar y su futuro. Su diseño combina ambos.

Juntan firmas para que Macri no vuelva a presenciar los partidos de la Selección en el Mundial de Qatar

La petición fue creada en Change.org y su título es "Para que Macri no mufe el Mundial de la Selección Argentina", pidiendo que no vaya a ver al seleccionado nacional. Actualmente tiene más de 30.000 firmas. Varias personas comentaron que "donde va es mufa" y que firman el documento porque quieren que Argentina sea campeona mundial.

Según se conoció, su estadía en Qatar comenzó de manera accidentada ya que no encontraba su equipaje tras bajar del avión. En varios videos se lo observa molesto y quejándose por la situación que le tocó vivir en el aeropuerto.

Con dos golazos, la Selección le ganó a México y sigue soñando

La Selección Argentina derrotó a México 2-0 por la segunda fecha del Grupo C del Mundial de Qatar 2022 en un duelo trascendental para acomodarse de cara al último encuentro de la zona. Los goles los hicieron Lionel Messi de afuera del área y Enzo Fernández cuando el equipo argentino no encontraba el camino para llegar con peligro. Este duelo se convirtió en una final para la "Albiceleste", teniendo en cuenta que necesitaba los tres puntos si o si y no podía perder ante los "Aztecas".

El elenco nacional tenía que conseguir una victoria contundente para seguir soñando en la Copa del Mundo y lo logró. La "Pulga" y Enzo aparecieron en dos momentos justos para romper con la defensa del elenco "Tri" y convirtieron dos golazos impresionantes. El encuentro ante Polonia, del próximo miércoles 30 de noviembre a las 16:00, será fundamental para meterse en los octavos de final y la "Scaloneta" demostró carácter en el instante justo para afrontar lo que se viene.