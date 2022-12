Macri, desde Qatar: “No creo en las cábalas”

El ex presidente se refirió al presente de la Selección Argentina. “La gente está esperando que Messi salga campeón”, dijo.

El ex presidente, Mauricio Macri, habló desde Qatar y afirmó: "No tengo cábalas". Además, el ex presidente se refirió al presente de la Selección Argentina y opinó: “La gente está esperando que Messi salga campeón”.

"El partido contra Australia era para ganarlo 3 o 4 a 0, pero nos terminó salvando 'Dibu' Martínez en la última”, analizó Macri en Radio La Red. Además elogió a Lionel Messi. "Disfruten a Messi. En Qatar, hay más hinchas de Messi que de Argentina”.

Aseguró Macri también: “La gente está esperando que Messi salga campeón. La discusión es entre Messi y Maradona, y Lionel tiene muchas cosas a favor. La gente no puede creer lo que es la hinchada de Argentina”, expresó el exmandatario.

"Lo que pasó acá es una revolución. Hay muchas más camisetas argentinas que argentinos", describió. Y habló sobre La Scaloneta: "Hay gente muy sana en la Selección. Tenemos que mejorar”.

Contó que el presidente de la FIFA “Infantino disfruta de ver jugar a Messi”. El presidente de la Fundación FIFA afirmó: “No creo en las cábalas. Carlos Bilardo me hacía seguir muchas cábalas”, narró.

Por otro lado, equivocó la edad del 10. “Messi tiene 37 años y corre como si tuviera 17. Es un monstruo", dijo cuando Messi tiene 35. Y criticó al 9 de la Selección: “Lautaro Martínez entra fastidioso a la cancha". Y pidió: "Quiero ver a Enzo Fernández en Boca".

¿Macri mufa?

Hace días, luego de que en las redes sociales circularan varias peticiones para que Mauricio Macri no asista más a los partidos de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022 para dejar de traerle mala suerte al equipo de Lionel Scaloni, se viralizó un video en el que el ex presidente de la Nación habló de su antecedente mufa.

Tras la polémica que se generó en las redes, Jorge Rial publicó el video del fragmento de un documental en el que Macri recordó el día que presenció uno de los momentos más insólitos de la historia de la Selección: el día que Martín Palermo erró tres penales ante Colombia por un partido correspondiente al Grupo C de la Copa América Paraguay 1999.

Macri, que en aquellos tiempos se desempeñaba como presidente de Boca, relató cómo fue que terminó asistiendo a aquel fatídico encuentro para la Argentina: "Es el único partido que yo voy representando a la AFA. ¿Vos podés creerlo? Nunca le acepté a Grondona (NdeR: entonces presidente de la AFA) ir. Me dijo 'tenés que ir, por favor'. Y (Palermo) va a patear el penal y se dan vuelta todos los espectadores".