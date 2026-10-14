La Justicia multó al Gobierno por no cumplir la Ley de Financiamiento Universitario

Un día antes de una nueva Marcha Federal Universitaria en todo el país, el juez federal Martín Cormick estableció una multa al Gobierno de Javier Milei por no cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. La decisión se conoce luego de que Casa Rosada apele el fallo que declaró inconstitucional el decreto con el que se evitó enviar más presupuesto a las casas de estudio.

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"Disponer la aplicación de astreintes diarias al funcionario titular de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación Argentina, ello, en virtud de las competencias atribuidas por el artículo 100 inciso 1 de la Constitución Nacional y el art. 5º de la Ley 27.798, las que se fijan en la suma de $ 100.000 en una primera etapa, pudiéndose modificar los funcionarios alcanzados y el monto", indicó Cormick en su fallo al que accedió Página 12.

El martes de la semana pasada, Cormick declaró inconstitucional el decreto de Milei para incumplir con la iniciativa, que había sido aprobada por el Congreso y cuya vigencia fue ratificada por ambas cámaras luego del veto presidencial.

¿Por qué no cumplen la ley?

La norma establece mecanismos para actualizar el presupuesto universitario de acuerdo con la inflación, junto con la recomposición de los salarios docentes y no docentes, las becas y recursos destinados a la investigación.

El viernes siguiente, el mismo juez concedió la apelación presentada por Casa Rosada, aunque aclaró que seguiría adelante con la ejecución de la medida cautelar que obliga al Gobierno a cumplir con los pagos de salarios docentes y no docentes, además de las becas.

Según el Poder Ejecutivo, esa normativa promulgada por dos tercios del Congreso en octubre del 2025 no explicaba cómo iban a financiarse los nuevos gastos presupuestarios. Por eso Milei decretó que hasta que no se definiera no darían esos aumentos.