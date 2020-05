Tras su chequeo, Ginés González García dijo que "está fenómeno"

El ministro de Salud, Ginés González García, confirmó que se "encuentra fenómeno" y que el jueves a las 9 de la mañana se retirará del sanatorio Otamendi. En declaraciones a diferentes medios, el funcionario indicó que se le "durmió el brazo izquierdo".

"La tomografía dio un hematoma subdural viejo. Yo estoy fenómeno, con ganas de volver a trabajar, espero que mañana esté sentadito en mi sillón", expresó el ministro. Por otro lado, agregó que le dijeron que "no lo van a operar" porque "no es urgente. tengo que hacerme todos los estudios y seguir cuidadoso, como todo enfermo. Mañana a la mañana me voy, según me dijeron. Hace 30 años que vengo acá, está mi historia clínica, de mi obra social, conozco a todos los médicos".

La cartera de Salud aclaró que "el Ministro no tuvo fiebre ni síntomas respiratorios", para descartar que su ingreso al Otamendi tuviera que ver con el COVID-19, ya que se encuentra dentro de la población de riesgo de la enfermedad.

Al respecto, el ministro señaló: "No me voy a hacer el hisopado, no tiene sentido. No tengo ningún síntoma, ninguna indicación para hacer el hisopado, sería en este caso absolutamente innecesario, sería solo para los medios. Ahora me están esperando para hacerme los estudios".