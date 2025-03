Nuevos alimentos retenidos: le dieron 72 horas al Ministerio de Capital Humano para que dé explicaciones

El juez federal Julián Ercolini le dio un plazo de 72 horas a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para que presente un informe actualizado por el estado de los productos que hay en los galpones del ministerio, después de que el abogado y dirigente del Frente Patria Grande Juan Grabois ampliara la denuncia por los alimentos retenidos.

"En función de que de los videos aportados por la parte querellante en el marco de la causa principal, surge la existencia de alimentos que forman parte del plan de distribución encomendado en el marco de este incidente (en particular, aceite marca 'Alsamar', yerba marca 'Sietras del Iman' y leche marca 'Vidalac', según el stock relevado por este juzgado el 01/06/2024), requiérase al titular de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Capital Humano que, en el plazo de 72 horas, aporte un informe actualizado al dia de la fecha en el que obre: (i) el detalle de retiro (quiên, qué con indicación de tipo de producto, marca y cantidad -expresada en kg-, fecha de expiración y el motivo por el que se encuentran allí", indicó el escrito firmado por Ercolini.

Por último, enfatizó: "Hágase saber que se deberá presentar la documentación respaldatoria".

El motivo de la denuncia contra el Gobierno por los alimentos

La semana pasada, Grabois escribió en su cuenta de X: "Miren lo que está pasando en el mismo depósito dónde Pettovello dejaba pudrir la comida de los hambreados al principio de su mandato. Nuestros compañeros, que tienen unas pelotas y ovarios de plomo, lograron ingresar y filmar lo que estaba pasando. La gente humilde del barrio Las Flores vio todo: los útiles, la comida, las cosas que les niegan... y ésto es sólo uno de los trece depósitos".

"La historia se repite ¿saben por qué? Porque el poder judicial es cobarde. Aunque ganamos en todas las instancias y tuvieron que repartir los alimentos, todavía Pettovello no tuvo ninguna sanción por sus crímenes. Lo mismo pasa con el estafador Javier Milei, lo mismo con su valijera Karina Milei, lo mismo con el mafioso Santiago Caputo que apreta opositores, lo mismo con la asesina Patricia Bullrich que deja pasar la droga por la frontera: ¡es la puerta giratoria del poder! La impunidad que surge arriba después baja", siguió y añadió: "Si el presidente, su hermana, sus amigos son todos delincuentes a cielo abierto ¿qué mensaje le están dando al resto? Si Bullrich es tan inepta o cómplice que deja pasar la droga, pero no la comida ¿que país esperan? Si Karina se llena de valijas con coimas pero los chicos no tienen mochilas con útiles ¿que juventud están formando?".

Por último, el ex precandidato presidencial de Unión por la Patria (UP) concluyó: "Acabamos de presentar la denuncia con mi firma y la del secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, Alejandro Gramajo. El gobierno no solamente se ríe del pueblo argentino, se ríe principalmente de la justicia porque se consideran impunes… hasta ahora lo vienen siendo. Y nosotros, los que luchamos por la justicia en serio, todos unidos y sin miedo, porque el miedo se contagia pero el coraje también".