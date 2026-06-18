Milei salió a contestarle a Harari: "¿Por qué no probar con el político robot?"

La Oficina del Presidente Javier Milei (OPRA) salió a contestarle formalmente al filósofo israelí Yuval Harari, quien había cuestionado su plan para convertir a la Argentina en un territorio fértil para que se multipliquen las empresas administradas por IA y sin regulación del Estado. "¿Por qué no probar con el político robot?", lanzó el Gobierno. Ambos habían publicado su visión en artículos del medio británico Financial Times.

Pocos días después de que el Presidente escriba sus ideas para impulsar empresas "sin humanos" en el país y genere revuelo entre los especialistas, Harari salió a cuestionarlo al plantear que no establecer control para la IA es una herramienta "extremadamente riesgosa".

Esta tarde, Milei recogió el guante y utilizó los medios oficiales de la Casa Rosada para contestarle. "Otorgar personalidad jurídica a una empresa de IA no es lanzar el Día del Juicio Final de Terminator, es equivalente a proporcionar el refugio que James Watt necesitaba hace 200 años, permitiendo que la imaginación se desarrolle y crezca libremente", escribió.

El texto, titulado "Personalidad jurídica para empresas de IA: revisando las preocupaciones de Harari", el líder libertario calificó de "inesperada" la preocupación del historiador, al remarcar que "probablemente nadie en el mundo puede prever el futuro como él". "Dar a las empresas gestionadas por IA un marco legal parece ser una característica necesaria de ese futuro", agregó.

Milei respaldó que la personalidad jurídica "cumple una función precisa y bien comprendida: permite a una organización tener un patrimonio neto y centraliza las relaciones legales derivadas de sus actividades", y agregó que se trata de "uno de los instrumentos más probados en la historia del derecho comercial".

"Esto me recuerda a una historia de Isaac Asimov en Yo, Robot, escrita en 1950, en la que una campaña política se ve opacada por la sospecha de que el candidato favorito podría ser un robot. El debate resultante es fascinante. La conclusión: el robot trabaja sin parar, es escrupulosamente honesto y nunca pierde la compostura. ¿Por qué no probar con el político robot? Nadie lo sabe con certeza, pero considero probable que las empresas de IA serán más adversas al riesgo que los humanos", agrega la respuesta.

Qué había dicho Harari

Según el autor, esta medida podría abrir el sistema económico y político a agentes no humanos sin responsabilidad directa, actuando como una "llave maestra" peligrosa y sin sanciones claras.

En una columna de opinión publicada en el Financial Times, titulada "No debemos otorgar personalidad jurídica a los agentes de IA", el autor de Nexus y Sapiens situó el eje del debate en un anuncio del mandatario argentino realizado en el mismo medio días atrás.

"La personalidad jurídica es una llave maestra que también permitiría a la IA acceder a nuestros sistemas financieros, económicos y políticos. Esto genera muchas preocupaciones", lanzó.