Milei prometió más reformas, si repite la elección de 2025: "Abróchense los cinturones"

"El año que viene le vamos a ganar, porque dudo de que los argentinos sean tan tontos de querer ir al pasado", desafió.

El presidente Javier Milei confirmó que, de tener un resultado en las elecciones 2027 similar al de las legislativas de 2025, avanzaría en más reformas a través del Congreso. Además, ratificó que redoblará "al mango" su ortodoxia. Luego afirmó que "va a seguir con equilibrio fiscal".

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"Si nosotros replicamos un resultado parecido al del año pasado, vamos a tener mayoría en Diputados y a dos de quórum en el Senado. Si con este Congreso hicimos estas reformas, abróchense los cinturones porque ahí sí van a ver lo que es acelerar a fondo", afirmó Milei en su disertación ante el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) en Misiones.

Ajuste y equilibrio fiscal: la ratificación del plan económico

En contraposición, apuntó contra "dirigentes llorones" que buscan "mantener la maquinita funcionando las 24 horas". "El año que viene le vamos a ganar, porque dudo de que los argentinos sean tan tontos de querer ir al pasado", desafió.

El Presidente ratificó que en el 2027 no cambiará su política económica, sino que redoblará "al mango" su ortodoxia. Luego afirmó que "va a seguir con equilibrio fiscal" y "a seguir apretando la cantidad de dinero hasta derrotar la maldita inflación".

Milei comentó que "muchos" le preguntan que, como, según él, "la economía está creciendo, el empleo está mejorando", por qué no se vuelven "más laxos". Yo entré por el bronce, yo me pasé toda la vida predicando lo que había que hacer, no voy a borrar con el codo lo que escribí con la mano".

"No tiene sentido flexibilizar la política económica, porque no cambió la base monetaria", señaló, para luego advertir que "la inflación la tenemos a la vuelta de la esquina".

Respecto a la cuestión Malvinas, tras su anuncio de sancionar la extracción petrolera en las islas, el Presidente afirmó que la llegada de inversiones posiciona a la Argentina en el tablero geopolítico.

“Estamos hablando de 200 mil millones de dólares que van a ser invertidos en nuestra economía durante los próximos años para potenciar distintos sectores con mucho potencial, como la generación de energía, la minería, la infraestructura, la tecnología y la siderurgia; sectores que van a expandir aún más nuestras exportaciones nacionales y que, dicho sea de paso, nos permiten ser un jugador importante de manera geopolítica y nos permiten poder avanzar en el reclamo de nuestra soberanía sobre Malvinas”, dijo.

Pobreza e inflación: el balance de gestión de Milei frente al círculo rojo en Misiones

También insistió en que el problema del endeudamiento familiar, al que, junto con la pobreza, sostuvo que son instalados para "manipular a la población". En ese marco, se jactó de que su gobierno tomó la mayor cantidad de medidas "propobres", entre las que enumeró "bajar la inflación" y "bajar la inseguridad".

A la disertación en la IAEF asistieron la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, entre otros.