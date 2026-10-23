El presidente Javier Milei, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y otros nueve implicados fueron sobreseidos en la causa $Libra por el juez Marcelo Martínez de Giorgi. Según argumentó el fallo del Juzgado Criminal y Correccional Federal 8, "los sucesos denunciados no encuadran en una figura legal, con la mención que la formación del proceso no afecta el buen nombre y honor del que hubieren gozado".

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La decisión del magistrado también sobreseyó a Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Daniel Morales, Hayden Mark Davis, Chyi Haur Peh (Julian Peh), María Alicia Rafaele, María Pia Novelli, Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino.

Sobre la implicación en el delito de estafa, el fallo afirmó que "no encuadra en el tipo penal" de esa figura, "toda vez que no se ha verificado en el caso puesto en conocimiento, la configuración del delito". "No resulta suficiente afirmar que la difusión generó expectativas favorables o alentó la compra; debe establecerse si esas expectativas fueron inducidas mediante una representación mendaz imputable a los intervinientes", remarcaron, en referencia a la promoción por parte del Presidente a través de su cuenta de X del token de la criptomoneda.

"La sola secuencia temporal entre la promoción, el incremento de la cotización y su posterior caída no demuestra, por sí misma, que esa evolución hubiera sido previamente organizada con una finalidad defraudatoria", continuó.

Respecto a la acusación de abuso de autoridad, el fallo señaló que "no se ha identificado, en el ámbito de actuación de dicho organismo, la existencia de un acto funcional relacionado con el proyecto privado en cuestión que pueda ser confrontado con las exigencias del artículo 248 del Código Penal".

Por otra parte, en cuanto a la configuración del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, "la mera publicación de un mensaje en una cuenta personal, aun cuando aluda a una iniciativa privada, no permite tener por configurada la conducta típica si no se identifica una operación estatal concreta ni se acredita una intervención funcional dirigida a condicionarla en beneficio propio o ajeno".

"La ausencia de intervención institucional, de utilización de recursos públicos y de actos administrativos vinculados con la difusión del proyecto no permite inferir que Javier Milei hubiera intervenido en una negociación en razón de su cargo", remarcó.

Sobre la configuración del delito de tráfico de influencias por parte de la hermana del Presidente, el fallo remarcó que "la valoración conjunta de las constancias examinadas conduce a concluir, en consonancia con lo esgrimido por el Agente Fiscal, que si bien las circunstancias reseñadas pudieron justificar el desarrollo de la investigación, no se ha logrado corroborar la existencia de un intercambio ilícito concreto ni la intervención de Karina Milei en una intermediación indebida remunerada".

En junio, un informe preliminar realizado por la Dirección General de Cibercrimen de la Policía Federal (PFA) había afirmado que Milei no obtuvo el contrato del criptoactivo de Internet sino que se lo tuvo que haber facilitado el creador de $LIBRA o alguien vinculado a él, contrario a lo que había afirmado el Presidente.

Nota en desarrollo