Estafa $LIBRA: la Justicia de EE.UU. cerró una causa contra Hayden Davis

La Justicia de Nueva York cerró la causa contra el empresario cripto Hayden Davis, que estaba vinculada al caso por la presunta estafa con la criptomoneda $LIBRA que se tramita en Argentina. En febrero de 2025, el presidente Javier Milei fue el encargado de promocionar la criptomoneda que, finalmente, fue una estafa.

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La jueza Jennifer Rochon del Distrito Sur de Nueva York fue la encargada de desestimar la denuncia de los inversores Omar Hurlock y Anuj Mehta y ordenó archivar el expediente, según el fallo al que tuvo acceso la agencia Noticias Argentinas.

Ambos afectados habían acusado a Davis y sus parientes, Gideon Davis y Charles Thomas Davis, por presunto fraude, conspiración para defraudar, violaciones a la Ley RICO de organizaciones corruptas y enriquecimiento ilícito. También señalaron a Benjamin Chow y Meteora como parte del esquema.

La jueza consideró que las acusaciones eran "insuficientes para fundamentar una reclamación por diversas razones". Así, el tribunal neoyorquino negó a los demandantes la posibilidad de presentar una segunda demanda enmendada. En sus fundamentos, Rochon señaló que la propuesta de una segunda demanda “es improcedente”, ya que, si bien incorporaba modificaciones, ninguna “subsana las deficiencias” de la primera presentación. Remarcó que “no alega hechos concretos sobre las empresas pantalla o las entidades comerciales”. En cuanto a las acusaciones sobre los promotores de la criptomoneda, quienes afirmaban que eran Hayden y los demás apuntados, advirtió que los afectados “no aportan detalles sobre qué demandados habrían realizado qué declaraciones”.

Además de $LIBRA, los demandantes buscaron incorporar los tokens $MELANIA, $ENRON y $TRUST, acusados también de ser estafas, como prueba de que los Davis y Chow tenían un "patrón de actividad delictiva organizada" e incumplieron la Ley RICO. Al respecto, la jueza consideró que “no es suficiente para configurar un patrón de actividades delictivas organizadas de duración determinada”, ya que extendía solo un mes más el lapso a investigar.

Cómo sigue la causa en Argentina

El fallo de la Justicia estadounidense no determina si el caso $LIBRA configura o no una estafa, sino que solo juzgó si la presentación de Hurlock y Mehta tenía fundamentos necesarios para avanzar en sus reclamos. Esta semana, los cinco involucrados en la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones rechazaron un nuevo pedido de cuatro inversores afectados para ser querellantes en la causa. Se trata de Martín Romeo, Matías Alejandro Paris, Juan Patricio Marchetto y Alan Vega, quienes habían sido apartados por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi tras un pedido del lobista Mauricio Novelli.

Los inversones ya adelantaron que presentarán una queja en Casación para intentar dejar sin efecto la medida del magistrado. Con este nuevo rechazo, la investigación se encuentra actualmente en manos del fiscal Eduardo Taiano, cuestionado por las demoras en el avance de la causa.