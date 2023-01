Milagro Sala criticó a la Corte Suprema: "Tiene colores políticos"

La dirigenta social apuntó contra el Poder Judicial en la Argentina y sostuvo que su causa es un acuerdo político con Gerardo Morales. También criticó el fallo de coparticipación a favor de Larreta.

A siete años de su detención, la dirigenta social Milagro Sala apuntó contra el Poder Judicial y particularmente contra la Corte Suprema, que dejó firme recientemente la condena a 13 años de cárcel en su contra. En su crítica hacia las instituciones judiciales, se refirió también al fallo de coparticipación a favor de la Ciudad de Buenos Aires y al fallo contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner: "Es para que no sea candidata", afirmó.

Hace unos meses, un fallo de la Corte Suprema de Justicia mantuvo firme su condena a 13 años de prisión por asociación ilícita en la causa "Pibes Villeros", que según afirmó estuvo "plagada de irregularidades". ”No se tomaron el trabajo de revisarla y la resolución que sacaron es una confirmación política, es un acuerdo político con Morales”, apuntó Sala que afirmó que tiene "el sueño de sentarme en la Corte Interamericana y rendir cuentas de todo el trabajo que hicimos, de todas las construcciones, de que nunca robamos nada, al contrario, tenemos obras demás".

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Sala afirmó en una entrevista con Página/12 que le "gustaría un indulto" y pidió al presidente Alberto Fernández que tenga la "valentía suficiente para hacerlo". El mandatario había dicho que la Constitución nacional le "prohíbe" dictar un indulto en favor de la dirigenta por tratarse de una sentencia dictada por tribunales provinciales. El máximo tribunal terminó fallando en contra. "La Corte tiene colores políticos", subrayó la dirigenta al cuestionar también el fallo por los fondos coparticipables y enfatizó: "Primero a mí, después a él, a Cristina, y así se ha demostrado que la Corte tiene colores políticos".

En este sentido, insistió que el que la tiene presa no es el pueblo sino el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. "No el pueblo, el que me tiene presa es Morales. La política es la que me tiene presa. El pueblo no. El pueblo es el que está sufriendo las necesidades, el atropello de este Gobierno que se pinta de colores de la democracia pero el pueblo es víctima. Y me tiene presa el lawfare, la derecha, la embajada de Estados Unidos que tiene tres objetivos: el litio en Argentina, en Bolivia, quieren chapar el agua, el litio y el petroleo de Latinoamérica", disparó.

Según afirmó la organización, las diversas obras puestas en marcha y terminadas por la Tupac Amaru implicaron que muchos jujeños pudieran contar con casa propia, colegios secundarios, centros de salud y otros tantos espacios con fotografías que dan cuenta de las obras realizadas en la provincia. Son más de 10 mil viviendas las construidas en Jujuy con fondos nacionales y que se concretaron "con menos plata" que la que recibían las empresas de construcción para realizar los mismos trabajos, advirtieron.

"Se construyó un colegio secundario, un terciario y que no me llevé plata para mi bolsillo y creo que no nos equivocamos. Quiero demostrarlo porque es la única esperanza que me queda. Esta situación cambia en la Argentina, cuando cambie la Justicia”, afirmó.

Sentencia a Cristina

En este marco, se refirió a la sentencia contra la Vicepresidenta y sostuvo que están disciplinando a los dirigentes. "No vinieron únicamente por mí. Comenzaron conmigo, algunos miraron y dijeron: no me van a tocar, pero hoy muchos están sentados en el banquillo. Y eso es disciplinar a los dirigentes, y eso es lo que buscan. No es causal la condena a Cristina. Nada es casual de lo que pasa con ella", sostuvo y afirmó: "A Cristina la condenan para que no sea candidata porque es la única que puede responder al pueblo, porque, y discúlpenme los sectores políticos, no veo otra candidata que responda al pueblo".