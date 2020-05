Desmontan toda la operación de trolls macristas contra Ramón Carrillo

Desde hace varios días, los trolls macristas comenzaron a repartir versiones contra el doctor Ramón Carrillo, reconocido como el principal sanitarista del país, al sostener que "era simpatizante nazi" o que, incluso, "tenía una foto con Hitler". Esta vez, volvió a haber una nueva razón para tirar por tierra la disparatada historia.

La teoría sobre un supuesto acercamiento del peronismo y de Ramón Carillo al régimen nazi surgió, para muchos trolls, a partir de una investigación de Uki Goñi, uno de los principales investigadores de la llegada de criminales nazis al país. Al respecto, después de haber modificado las palabras del historiador, el propio Goñi salió a marcar las verdaderas diferencia.

"No hay base para decir que alguno de ellos era nazi", dijo Goñi en charla con TN. Además agregó: "Perón no era nazi, Carrillo no era nazi. No es que la llegada al país de ellos nació con Perón, fue antes de que el GOU llegara al poder". Por otro lado, sostuvo que "no conduce a nada la mancha del nazismo sobre el peronismo" y dejó en claro que nada tiene que ver con un partido político.

Por otro lado, le respondió al Centro Wiesenthal -que había mostrado críticas ante la posibilidad de que Carrillo sea parte de un billete- al afirmar que "se equivocó en salir a atacar personalmente a Ramón Carrillo, en decir que era simpatizante nazi, para lo cual no habría base. Carrillo no era nazi”. El video fue, justamente, posteado por el nieto del sanitarista en las redes sociales.