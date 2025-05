La Federación de Sindicato de Trabajadores municipales de Santa Fe (Festram) inició un paro por 48 en reclamo por la falta de acuerdo en paritarias. El ajuste del gobernador Maximiliano Pullaro atenta contra los trabajadores y este modelo económico se replica en los municipios y comunas.

En la reunión de la semana pasada, la representación de intendentes y presidentes comunales se mantuvo en el ofrecimiento de una propuesta salarial que no incorpora a los básicos la pérdida producida por la inflación del primer trimestre (4,5%), señalaron desde Festram.

Ante esa situación, el plenario de secretarios generales de la entidad gremial rechazó por unanimidad la irrisoria propuesta salarial y dispuso un plan de lucha. Según el secretario general de Festram, Jesús Monzón, la última reunión paritaria no resolvió las demandas de los empleados, lo que llevó a la decisión unánime de convocar a un paro con cortes regionales en rutas, autopistas y accesos a las ciudades durante la mañana de este miércoles.

"Nosotros no tuvimos más información, fue la cuarta reunión paritaria sin acuerdo", explicó Monzón, señalando que, según lo pactado previamente, los aumentos salariales se revisarían si la inflación superaba el 5%. Sin embargo, en el primer trimestre la inflación alcanzó el 9,5%, lo que generó un desajuste en lo acordado. A pesar de ello, los intendentes ofrecieron un aumento no remunerativo y no bonificable, lo que fue rechazado por el sindicato. "Eso significa que no beneficiaría a los compañeros jubilados y pensionados", aseguró Monzón.

El conflicto no solo afecta a los trabajadores activos, sino también a los jubilados, quienes, según Monzón, fueron perjudicados por la reforma previsional, sancionada de manera polémica en septiembre del año pasado. "Con la reforma, los jubilados dejaron de recibir los aumentos de manera automática y pasaron a cobrarlos 60 días después", detalló el dirigente.

Festram también expresó su descontento con la gestión del mandatario radical. Monzón recordó que. durante la campaña, Pullaro había prometido paritarias abiertas y la implementación de una cláusula gatillo para proteger el salario frente a la inflación. "Ha perdido la memoria", dijo Monzón en diálogo con LT9, acusando al gobierno provincial de no cumplir con los compromisos asumidos.

Los cortes se realizan en la Municipalidad de Ceres, la ciudad de Santa Fe, y en la ruta 11 entre Granadero Baigorria y Capitán Bermudez. Monzón advirtió que el paro y las protestas continuarán hasta que se resuelva la situación. "No somos responsables del déficit, ya que los descuentos para los activos y pasivos se efectúan directamente en la caja de la provincia", aseguró.

Rosario: municipales levantaron el paro y el intendente Javkin recibirá al titular del STMR

Luego de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo provincial, el Sindicato de Trabajadores Municipales de Rosario (STMR) dejó en suspenso la medida de fuerza anunciada para este miércoles y jueves. La decisión del intendente rosarino, Pablo Javkin, de otorgarle por decreto un aumento del 8% a los trabajadores municipales y de descontar los días que se realizaron paro encendió las alarmas del gremio.

En el petitorio que ingresó al Ministerio, sostienen que tanto el incremento por decreto como los descuentos “configuran una grave e inadmisible práctica antisindical, discriminatoria y vulneradora del derecho constitucional de huelga, mereciendo la más enérgica y urgente intervención del Ministerio”.

En relación con la discusión salarial, desde el Sindicato de Trabajadores Municipales de Rosario (STMR) plantearon que el rechazo a la irrisoria propuesta salarial que ofreció el municipio para el segundo trimestre del año tiene que ver con una diferencia negativa que se dio entre el aumento que recibieron para enero, febrero y marzo con respecto a la inflación.

No obstante, la intervención de la cartera de Trabajo puso paños fríos a la situación: el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Rosario, Antonio Ratner, y el intendente rosarino, Pablo Javkin, acordaron una reunión para hoy y podría llegarse a un acuerdo.

"Se bajaron un poco las tensiones. Esta mañana hablé con el intendente, lo llamé, y me espera para dialogar", aseguró Ratener en declaraciones a la prensa. Y agregó: "Yo creo que nadie quiere el conflicto por sí mismo, todos queremos buscar soluciones".