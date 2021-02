El diputado nacional Rodolfo Tailhade pidió, como anticipó el domingo en El Destape Radio, la citación a declaración indagatoria de Mauricio Macri y su hermano Gianfranco además de la detención con fines de extradición de este último, en caso de ser necesario, ya que vive en Uruguay. Es en el marco de la causa que investiga el meganegociado de los parques eólicos, una de las pesquisas que más preocupa a la familia del líder del PRO, luego de que se conociera que Gianfranco fue el beneficiario final de un complejo entramado de compañías que ganó una millonada con la compra venta de seis agrupaciones de aerogeneradores de energía. Una “maniobra fraudulenta cometida en perjuicio del Estado nacional” durante la gestión Cambiemos, apuntó el legislador que también pidió la citación del entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren, por avalar la jugada.

La causa investiga un pasamanos millonario en favor de la familia Macri cuando Mauricio fue presidente de la Nación, aprovechándose de ese rol. Lo que hicieron, dicho en pocas palabras, fue entregar parques eólicos - mediante licitación - a una compañía en proceso de quiebra para luego, con empresas recientemente creadas por el ex contador de Socma, empresa de la familia, comprarlos a precios baratos y revenderlos a valores más elevados con una ganancia de al menos setenta millones de dólares en cuestión de meses.

Hasta el momento, Tailhade sabía de la existencia, según lo denunciado los últimos tres años, de un vínculo estrecho entre este negociado y la familia Macri pero nuevos elementos periodísticos los entrelazaron directamente. Según publicó La Nación, en una investigación hecha junto a un consorcio internacional de periodistas, Gianfranco Macri manejó la operación desde Luxemburgo como beneficiario final de la última empresa de la torre de compañías que maniobró el negocio de los parques eólicos.

Algo que apuntó Mariano Macri, hermano de Mauricio y Gianfranco, en el libro publicado por Santiago O'Donell y que se destacó en la ampliación de la denuncia presentada por el diputado del Frente de Todos: “En el caso de los parques eólicos, Gianfranco hizo de testaferro de Mauricio, sin duda alguna. Gianfranco no ha tenido experiencia ni entidad como para llevar adelante la conducción y el crecimiento de todo el grupo durante los últimos años. Le sirvió a Mauricio como testaferro, y Mauricio encontró en el management su garantía de ejecución”.

En relación a esto, Tailhade apuntó que “la íntima amistad entre uno de los sujetos que aportaron dinero para este negociado, Carlos Tévez, y el expresidente de la Nación, Mauricio Macri, y el reconocimiento público del futbolista respecto a que su amigo siempre le aconsejó sobre cómo debía administrar su dinero, llevan a presumir con cierto grado de certeza que fue el propio Mauricio Macri quien lo convocó a este negocio seguro y multimillonario. Con la declaración de Mariano Macri, se disipa cualquier duda que pueda haber sobre el conocimiento que tenía el exPresidente sobre esta operación”. En El Destape Radio dijo, el domingo, que el exmandatario también debería estar imputado en la causa.

Sobre el rol de Gianfranco, la nueva información periodística señaló que su compañía, Lares Corporation, “encaró los negocios de energía renovable. Es una empresa que está declarada desde el primer momento ante la AFIP. Lares invirtió en los parques eólicos a través de Rainbow Finance, un fondo de inversión compartido en el que no sólo él invirtió". Ante esto, el diputado pidió conocer si la información es cierta y si las empresas “base” del entramado - Sidsel, Sideli y Usir Argentina – tributaron por la venta de los parques eólicos y los dividendos recibidos. Pero también pidió abrir “otra línea investigativa” para abordar “la presunta existencia de sociedades o fundaciones creadas por los Macri en Luxemburgo para fugar divisas y evadir impuestos”, así como un convenio firmado el 13 de abril de 2019 entre su Gobierno y el Gran Ducado de esa ciudad “para la eliminación de la doble imposición con respecto a los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y la prevención de la evasión y elusión fiscal”, que espera ser ratificado – o no – en el Congreso.

Por si fuera poco, el diputado apuntó la posibilidad de una intervención de la mesa judicial macrista en todo este negociado, hipótesis que “surge de los estados contables de GENNEIA S.A., compradora de Loma Blanca IV (uno de los parques eólicos en cuestión). La empresa comandada por la familia del recientemente fallecido Jorge Horacio Brito estima haber pagado US$ 40.000.000 en una operación que le va retribuir US$ 3.500.000 en los 8 años que le quedan de contrato, suma muy inferior a lo que le redituaría colocar ese dinero en la plaza financiera”. Tailhade se preguntó por qué se accedió a entrar en este poco rentable negocio y respondió que abonó ese monto “el 29 de noviembre de 2017. Una semana antes, el 22 de noviembre, Jorge Horacio Brito fue citado a indagatoria en el marco de la causa Ciccone, e indagado en tiempo récord, el 27 de ese mes”. O sea, abonó dos días después de la indagatoria y siete días después de la citación. “¿Fue utilizada la mesa judicial del macrismo también para los negocios personales del ex presidente Mauricio Macri?”, se interrogó.

La maniobra

La historia comenzó en 2009 cuando la empresa española Isolux ganó la licitación de cuatro parques eólicos. Sin embargo, con el paso de los años, no cumplió con ninguna de las cuestiones estipuladas en el contrato ni hizo las obras y avanzó en un proceso de quiebra. Cuando llegó el macrismo, lejos de quitarle las concesiones y lanzar una nueva licitación, le dieron otros parques eólicos que, poco después, la compañía vendió. Las compradoras fueron Sideli SA y Sidsel SA, creadas por Mariano Payaslian, ex contador de Socma. Ambas firmas fueron armadas poco antes de la adquisición. Las mismas son controladas por otra, Usir Argentina, también fundada por el mismo sujeto el 29 de diciembre de 2015, diecinueve días después de la asunción de Cambiemos. Todo muy ajustado de tiempos.

Como una torre de empresas, Usir Argentina es controlada por Usir International Holding S.L., una sociedad constituida bajo las leyes del Reino de España. Y, por si fuera poco, de acuerdo a lo consignado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil de Barcelona (BORME), Usir Internacional es controlada por Rainbow Finance, una sociedad radicada en Luxemburgo.

Las últimas informaciones dadas a conocer por la investigación de un consorcio de periodistas y publicadas localmente por La Nación de la mano de Iván Ruiz y Hugo Alconada Mon, revelaron “que detrás del entramado societario está Gianfranco Macri, a través de Lares Corporation SPF, que invirtió en los parques eólicos utilizando a Rainbow Finance”.