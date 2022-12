La repudiable frase de Macri por los gays en Qatar

El ex presidente criticó a Alemania por denunciar la censura en Qatar y salió en defensa de sus "costumbres".

El ex presidente Mauricio Macri pronunció una lamentable frase para respaldar a Qatar frente a las denuncias por violación de los derechos humanos. En una entrevista en TN comentó que las personas homosexuales pueden vivir en Qatar sin problema, pero sin hacer ostentación.

"Qatar tiene una evolución muy alta. Y quiero decir algo, que vos lo sabés, hay una altísima (sic) homosexualidad en Qatar. Ellos viven ahí, yo he estado con varios y me han dicho acá no hay ningún problema. No se hace ostentación, pero ellos viven con absoluta tranquilidad. Tienen escritas muchas cosas históricas, pero no rigen más", señaló el ex presidente dirigiéndose a Osvaldo Bazán.

Luego apuntó contra selecciones como Alemania que se tomó una foto tapándose la boca para manifestar la censura en Qatar debido a que le prohibieron usar un brazalete con los colores del Orgullo LGTB.

"No compartí para nada la actitud de algunos países europeos. Si vos me invitas a tu casa a comer y yo acepto ir a comer, no te voy a insultar. Si no me banco no voy a comer, pero si voy me comporto como corresponde. Si no les gustaba, que no hubieran clasificado, los hubiese reemplazado otro equipo", sostuvo.

"Lo que hizo Dinamarca y Alemania. Nosotros ya sabemos sus usos y costumbres, desde donde vienen y cómo han ido evolucionando. Creo que todos vivimos 30 días en absoluta libertad", agregó.

Diez países Europeos habían reclamado ante la FIFA por las violaciones de DDHH

Diez federaciones europeas firmaron un comunicado conjunto para presionar a la FIFA a cumplir los derechos humanos y laborales durante el Mundial de Qatar. Alemania, Bélgica, Dinamarca, Inglaterra, Gales, Países Bajos, Portugal y Suiza junto a Suecia y Noruega (no clasificadas) integran el grupo de trabajo de la UEFA en defensa de los derechos humanos y laborales y publicaron un comunicado conjunto.

"Nos gustaría reaccionar a los últimas discusiones públicas relacionadas con los desafíos en el país anfitrión afuera de la cancha, antes de que el deporte pronto ocupe un lugar central", comienza el texto que se puede leer en las páginas oficiales de las diez federaciones mencionadas.

"Damos la bienvenida a las garantías dadas por el Gobierno de Qatar y por la FIFA con respecto a la seguridad y la inclusión de todos los aficionados que viajan a la Copa del Mundo, incluidos los aficionados LGBTQ+", remarcan las federaciones europeas.

Pero aclaran que "abrazar la diversidad y la tolerancia también significa apoyar los derechos humanos, que son universales y se aplican en todas partes".