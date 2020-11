La ex diputada y fundadora de Juntos por el Cambio Elisa Carrió destapó la olla del macrismo y expuso su pelea con Mauricio Macri y por qué no le habla más. Además, disparó contra otros integrantes de la alianza.

La dirigente de la Coalición Cívica reveló una conversación privada que tuvo con Macri y que se convirtió en el fin de su relación para siempre. “Mauricio Macri me dijo ‘tu única función es denunciar; es para lo único que servís’. Le corté el teléfono y después le dije que no le iba a hablar nunca más. Y así va a ser”, afirmó en una entrevista con Clarín.

"Fue una cosa de decir "hace mucho que no te veo". Bueno, (me dijo) hay que administrar... Y entonces ahí le digo "bueno pero que ayude también el PRO a hacer las denuncias, porque yo estoy en todas las estrategias jurídicas". Y me dijo "no, para eso servís vos", relató.

Y completó: "Y ahí corté. Para siempre. A mí me pueden decir gorda, sucia, loca, lo que quieran, pero de la falta de respeto cuando vos diste la vida por algo y, además creaste la alianza, de eso no se vuelve. Así de simple. Y eso no significa que rompa Juntos por el Cambio, ni que lo deje de querer".

La dirigenta también cuestionó el lugar que le dieron dentro de la coalición de gobierno y dejó en claro que no hay vuelta atrás en su postura. “Yo lo defendí y soporté lo que me costó hacer la alianza con él, pero hay lugares de los que no se vuelve: hay que tener respeto”, apuntó.

En la conversación, Carrió también dirigió sus cañones contra otros referentes del macrismo, como Patricia Bullrich y Rogelio Frigerio. La exdiputada consideró que "hay muchos indecentes en Juntos por el Cambio”. En ese sentido, realizó una fuerte denuncia contra el exministro del Interior. “Rogelio Frigerio nos entregó en la elección apoyando a los candidatos del PJ y no a los nuestros”,aseveró.

En tanto que sobre Bullrich resaltó: "Yo la quiero a Patricia, pero se llevó mal con todos los miembros de la Coalición Cívica. Entonces le digo que baje, que hable con el resto de los dirigentes. Y sí, no comparto con ella el uso que hace (de las marchas). El problema conmigo en Juntos por el Cambio, es que soy el problema y la solución. Entonces lo que les pido es que no me peguen tanto".