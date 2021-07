Memoria: quiénes votaron en contra del matrimonio igualitario

Fue aprobado hace 11 años y marcó la historia de los derechos de la Argentina.

Se cumplen 11 años de la ley de matrimonio igualitario, que convirtió a Argentina en el primer país de América Latina en reconocer el derecho a matrimonio entre personas del mismo sexo. En El Destape recordamos cómo resultaron las votaciones y quiénes fueron los legisladores que votaron en contra de la medida que dio un derecho histórico a los argentinos.

Cámara de Diputado con importante margen de votos a favor

En la Cámara de Diputados hubo 125 votos a favor, 109 en contra, 4 abstenciones y 16 ausentes. Entre los votantes negativos se encuentran Francisco De Narvaez, Federico Pinedo, Gabriela Michetti y Jorge Triaca.

Votos positivos

ACOSTA, María Julia Frente (Catamarca) ALBRIEU, Oscar (Rio Negro) ALCUAZ, Horacio Alberto (Buenos Aires) ALFONSIN, Ricardo Luis (Buenos Aires) ALONSO, Laura (Cdad. Aut. Bs. As.) ALVAREZ, Elsa María (Santa Cruz) ALVARO, Héctor Jorge (Mendoza) ARENA, Celia Isabel (Santa Fe) ARETA, María Josefa (Corrientes) ARGUMEDO, Alcira Susana (Cdad. Aut. Bs. As.) BALDATA, Griselda Angela (Córdoba) BARBIERI, Mario Leandro (Buenos Aires) BARRANDEGUY, Raúl Enrique (Entre Ríos) BARRIOS, Miguel Angel (Santa Fe) BASTEIRO, Sergio Ariel (Buenos Aires) BEDANO, Nora Esther (Córdoba) BELOUS, Nélida (Tierra del Fuego) BENAS, Verónica Claudia (Santa Fe) BERNAL, María Eugenia (Jujuy) BERTOL, Paula María (Cdad. Aut. Bs. As.) BIDEGAIN, Gloria (Buenos Aires) BONASSO, Miguel Luis (Cdad. Aut. Bs. As.) BULLRICH, Patricia (Cdad. Aut. Bs. As.) CALCHAQUI, Mariel (Tierra del Fuego) CARCA, Elisa Beatriz (Buenos Aires) CARDELLI, Jorge (Cdad. Aut. Bs. As.) CARLOTTO, Remo Gerardo (Buenos Aires) CASTAÑON, Hugo (Rio Negro) CHEMES, Jorge Omar (Entre Ríos) CHIENO, Maria Elena (Corrientes) CICILIANI, Alicia (Santa Fe) CIGOGNA, Luis Francisco Jorge (Buenos Aires) COMELLI, Alicia Marcela (Neuquén) COMI, Carlos Marcelo (Santa Fe) CONTI, Diana Beatriz (Buenos Aires) CORDOBA, Stella Maris (Tucumán) CORTINA, Roy (Cdad. Aut. Bs. As.) COSTA, Eduardo Raúl (Santa Cruz) CUCCOVILLO, Ricardo Oscar (Buenos Aires) CUSINATO, Gustavo (Entre Ríos) DAMILANO GRIVARELLO, Viviana Mónica (Chaco) De la ROSA, Maria Graciela (Formosa) Di TULLIO, Juliana (Buenos Aires) DONDA PEREZ, Victoria Analía (Buenos Aires) FEIN, Mónica Hayde (Santa Fe) FIOL, Paulina Esther (Santa Fe) FLORES, Héctor (Buenos Aires) FORTE, Ulises (La Pampa) GAMBARO, Natalia (Buenos Aires) GARCIA, Irma Adriana (La Pampa) GARCIA, María Teresa (Buenos Aires) GARCIA, Susana Rosa (Santa Fe) GIL LAVEDRA, Ricardo Rodolfo (Cdad. Aut. Bs. As.) GIL LOZANO, Claudia Fernanda (Cdad. Aut. Bs. As.) GIUDICI, Silvana Myriam (Cdad. Aut. Bs. As.) GODOY, Ruperto Eduardo (San Juan) GULLO, Juan Carlos Dante (Cdad. Aut. Bs. As.) GUZMAN, Olga Elizabeth (Neuquén) HELLER, Carlos (Cdad. Aut. Bs. As.) IBARRA, Vilma Lidia (Cdad. Aut. Bs. As.) IGLESIAS, Fernando Adolfo (Cdad. Aut. Bs. As.) IRRAZABAL, Juan Manuel (Misiones) ITURRASPE, Nora Graciela (Buenos Aires) KATZ, Daniel (Buenos Aires) KIRCHNER, Néstor Carlos (Buenos Aires) KORENFELD, Beatriz Liliana (Santa Cruz) KUNKEL, Carlos Miguel (Buenos Aires) LEGUIZAMON, María Laura (Buenos Aires) LINARES, María Virginia (Buenos Aires) LLANOS, Ermindo Edgardo Marcelo (Jujuy) LORGES, Juan Carlos (Buenos Aires) LOZANO, Claudio Raúl (Cdad. Aut. Bs. As.) MACALUSE, Eduardo Gabriel (Buenos Aires) MARCONATO, Gustavo Angel (Santa Fe) MARTIARENA, Mario Humberto (Jujuy) MARTINEZ, Soledad (Buenos Aires) MENDOZA, Sandra Marcela (Chaco) MERCHAN, Paula Cecilia (Córdoba) MILMAN, Gerardo Fabián (Buenos Aires) MORAN, Juan Carlos (Buenos Aires) MORENO, Carlos Julio (Buenos Aires) NEBREDA, Carmen Rosa (Córdoba) PAIS, Juan Mario (Chubut) PARADA, Liliana (Cdad. Aut. Bs. As.) PASINI, Ariel Osvaldo (Buenos Aires) PASTORIZA, Mirta Ameliana (Santiago del Estero) PERALTA, Fabián Francisco (Santa Fe) PEREZ, Adrián (Buenos Aires) PERIE, Hugo Rubén (Corrientes) PERIE, Julia Argentina (Misiones) PIEMONTE, Héctor Horacio (Buenos Aires) PILATTI VERGARA, María Inés (Chaco) PLAINI, Francisco Omar (Buenos Aires) PRIETO, Hugo Nelson (Neuquén) PUIGGROS, Adriana (Buenos Aires) QUIROZ, Elsa Siria (Buenos Aires) RE, Hilma Leonor (Entre Ríos) RECALDE, Héctor Pedro (Buenos Aires) REGAZZOLI, María Cristina (La Pampa) REYES, María Fernanda (Cdad. Aut. Bs. As.) RIOBOO, Sandra Adriana (Buenos Aires) RISKO, Silvia Lucrecia (Misiones) RIVAS, Jorge (Buenos Aires) RODRIGUEZ, Evaristo Arturo (Santa Cruz) RODRIGUEZ, Marcela Virginia (Buenos Aires) ROSSI, Agustín Oscar (Santa Fe) ROSSI, Alejandro Luis (Santa Fe) ROSSI, Cipriana Lorena (Rio Negro) SABBATELLA, Martín (Buenos Aires) SATRAGNO, Lidia Elsa (Buenos Aires) SCIUTTO, Rubén Darío (Tierra del Fuego) SEGARRA, Adela Rosa (Buenos Aires) SEREBRINSKY, Gustavo Eduardo (Buenos Aires) SOLA, Felipe Carlos (Buenos Aires) SOLANAS, Fernando Ezequiel (Cdad. Aut. Bs. As.) STOLBIZER, Margarita Rosa (Buenos Aires) STORANI, María Luisa (Buenos Aires) STORNI, Silvia (Córdoba) THOMAS, Enrique Luis (Mendoza) TUNESSI, Juan Pedro (Buenos Aires) URLICH, Carlos (Chaco) VARGAS AIGNASSE, Gerónimo (Tucumán) VAZQUEZ, Silvia Beatriz (Buenos Aires) VEGA, Juan Carlos (Córdoba) VIALE, Lisandro Alfredo (Entre Ríos) WEST, Mariano Federíco (Buenos Aires)

Votos negativos

ABDALA de MATARAZZO, Norma Amanda (Santiago del Estero) AGOSTO, Walter Alfredo (Santa Fe) AGUAD, Oscar Raúl (Córdoba) AGUIRRE de SORIA, Hilda Clelia (La Rioja) ALFARO, German Enrique (Tucumán) ALIZEGUI, Antonio Anibal (Entre Ríos) ALONSO, Gumersindo Federico (Córdoba) ALVAREZ, Jorge Mario (Santa Fe) ALVAREZ, Juan José (Buenos Aires) AMADEO, Eduardo Pablo (Buenos Aires) ARBO, José Ameghino (Corrientes) ATANASOF, Alfredo Néstor (Buenos Aires) BENEDETTI, Atilio (Entre Ríos) BERTONE, Rosana Andrea (Tierra del Fuego) BIANCHI, Ivana María (San Luis) BURYAILE, Ricardo (Formosa) CAMAÑO, Graciela (Buenos Aires) CARRANZA, Carlos Alberto (Santa Fe) CASAÑAS, Juan Francisco (Tucumán) CASELLES, Graciela María (San Juan) CASTALDO, Norah Susana (Tucumán) CEJAS, Jorge Alberto (Rio Negro) CREMER de BUSTI, María Cristina (Entre Ríos) CURRILEN, Oscar Rubén (Chubut) DAHER, Zulema Beatríz (Salta) DATO, Alfredo Carlos (Tucumán) DE MARCHI, Omar Bruno (Mendoza) DE NARVAEZ, Francisco (Buenos Aires) DIAZ BANCALARI, José María (Buenos Aires) ERRO, Norberto Pedro (Buenos Aires) ESPINDOLA, Gladys Susana (Córdoba) FADEL, Patricia Susana (Mendoza) FADUL, Liliana (Tierra del Fuego) FAUSTINELLI, Hipólito (Córdoba) FAVARIO, Carlos Alberto (Santa Fe) FELIX, Omar (Mendoza) FERNANDEZ BASUALDO, Luis María (Formosa) FERNÁNDEZ, Rodolfo Alfredo (Corrientes) FERRA de BARTOL, Margarita (San Juan) FERRARI, Gustavo (Buenos Aires) FIAD, Mario Raymundo (Jujuy) FORCONI, Juan Carlos (Santa Fe) FORTUNA, Francisco Jose (Córdoba) GALLARDO, Miriam Graciela (Tucumán) GARDELLA, Patricia Susana (Buenos Aires) GARNERO, Estela (Córdoba) GERMANO, Daniel (Santa Fe) GIANNETTASIO, Graciela María (Buenos Aires) GIUBERGIA, Miguel Angel (Jujuy) GONZALEZ, Gladys Esther (Buenos Aires) GONZALEZ, Juan Dante (Mendoza) GONZALEZ, Nancy Susana (Chubut) GRANADOS, Dulce (Buenos Aires) GRIBAUDO, Christian Alejandro (Buenos Aires) HERRERA, José Alberto (Santiago del Estero) HOTTON, Cynthia Liliana (Cdad. Aut. Bs. As.) IBARRA, Mauricio (San Juan) JURI, Mariana (Mendoza) KENNY, Eduardo Enrique Federico (La Pampa) LANCETA, Rubén Orfel (Buenos Aires) LANDAU, Jorge Alberto (Buenos Aires) LEDESMA, Julio Rubén (Buenos Aires) LEVERBERG, Stella Maris (Misiones) LLERA, Timoteo (Misiones) LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo (Salta) LOPEZ, Rafael Angel (Formosa) LUNA de MARCOS, Ana Zulema (Santiago del Estero) MAJDALANI, Silvia Cristina (Buenos Aires) MANSUR, Ricardo Alfredo (Mendoza) MARTINEZ CARIGNANO, Ernesto Félix (Córdoba) MARTINEZ ODDONE, Heriberto Agustín (Córdoba) MARTINEZ, Julio Cesar (La Rioja) MAZZARELLA, Susana (Córdoba) MERA, Dalmacio (Catamarca) MERLO, Mario Raúl (San Luis) MICHETTI, Marta Gabriela (Cdad. Aut. Bs. As.) MOLAS, Pedro Omar (Catamarca) MONTOYA, Jorge Luciano (Córdoba) MORANTE, Antonio Arnaldo María (Chaco) MOREJON, Manuel Amor (Chubut) MOUILLERON, Roberto Mario (Buenos Aires) OBEID, Jorge Alberto (Santa Fe) OLMEDO, Alfredo Horacio (Salta) ORSOLINI, Pablo Eduardo (Chaco) PANSA, Sergio Horacio (San Luis) PAREDES URQUIZA, Alberto Nicolás (La Rioja) PAROLI, Raúl Omar (Catamarca) PEREYRA, Guillermo Antonio (Mendoza) PEREZ, Alberto José (San Luis) PEREZ, Jorge Raúl (Santiago del Estero) PINEDO, Federico (Cdad. Aut. Bs. As.) PINTO, Sergio Damián (Mendoza) PORTELA, Agustín Alberto (Corrientes) PUERTA, Federico Ramón (Misiones) QUINTERO, Marta Beatriz (La Rioja) QUIROGA, Horacio Rodolfo (Neuquén) RIVARA, Raúl Alberto (Buenos Aires) ROBLEDO, Roberto Ricardo (La Pampa) RUCCI, Claudia Monica (Buenos Aires) TERADA, Alicia (Chaco) TOMAS, Daniel (San Juan) TORFE, Mónica Liliana (Salta) TRIACA, Alberto Jorge (Cdad. Aut. Bs. As.) VEAUTE, Mariana Alejandra (Catamarca) VIDELA, Nora (San Luis) VILARIÑO, José Antonio (Salta) WAYAR, Walter Raúl (Salta) YARADE, Fernando (Salta) ZAVALLO, Gustavo Marcelo (Entre Ríos) ZIEGLER, Alex Roberto (Misiones)

Abstenciones

ASPIAZU, Lucio Bernardo (Corrientes) CARRIO, Elisa María (Cdad. Aut. Bs. As.) PRAT GAY, Alfonso (Cdad. Aut. Bs. As.) OLIVA, Cristian Rodolfo (Santiago del Estero)

Ausentes

ARGÜELLO, Octavio (Buenos Aires) ASEF, Daniel Edgardo (Córdoba) BLANCO de PERALTA, Blanca (Santa Cruz) BRILLO, José Ricardo (Neuquén) BRUE, Daniel Agustín (Santiago del Estero) BULLRICH, Esteban José (con Licencia) (Cdad. Aut. Bs. As.) CHIQUICHANO, Rosa Laudelina (Chubut) del CAMPILLO, Héctor Eduardo (Córdoba) DIAZ ROIG, Juan Carlos (Formosa) DIAZ, Susana Eladia (Tucumán) GIOJA, Juan Carlos (San Juan) RUIZ, Ramón (Buenos Aires) SALIM, Juan Arturo (Tucumán) SCALESI, Juan Carlos (Rio Negro) SLUGA, Juan Carlos (Buenos Aires) YOMA, Jorge Raul (La Rioja).

Cámara de Senadores con votación muy ajustada

En la cámara alta, la ley tuvo 33 votos a favor, 27 en contra, 3 abstenciones y hubo 9 ausentes.

Votos positivos

Nancy Parrilli (FpV-Neuquén) Eric Calcagno (FpV-Buenos Aires) Eugenio Artaza (UCR-Corrientes) Marcelo Guinle (FpV-Chubut) Miguel Pichetto (FpV-Río Negro) Marcelo Fuentes (FpV-Neuquén) María Eugenia Estenssoro (Coalición Cívica-Capital) Ada Maza (FpV-La Rioja) Alfredo Martínez (UCR-Santa Cruz) Liliana Fellner (FpV-Jujuy) Gerardo Morales (UCR-Jujuy) Daniel Filmus (FpV-Capital) Eduardo Torres (FpV-Misiones) Luis Juez (Frente Cívico-Córdoba) Rubén Giustiniani (Socialista-Santa Fe) Norma Morandini (Frente Cívico-Córdoba) Samuel Cabanchik (ProBaFe-Capital) Pedro Guastavino (FpV-Entre Ríos) Beatriz Rojkés (FpV-Tucumán) José Martínez (Bloque Tierra del Fuego) María Rosa Díaz (Bloque Tierra del Fuego) Ernesto Sanz (UCR-Mendoza) Nicolás Fernández (FpV-Santa Cruz) Blanca Osuna (FpV-Entre Ríos) Elena Corregido (FpV-Chaco) Roxana Latorre (PJ-Santa Fe) Teresita Quintela (FpV-La Rioja) José Pampuro (FpV-Buenos Aires) Jorge Banicevich (FpV-Santa Cruz) Ana María Corradi (FpV-Santiago del Estero) Lucía Corpacci (FpV-Catamarca) Oscar Castillo (Frente Cívico-Catamarca) Mario Colazo (FpV-Tierra del Fuego)

Votos negativos

Agustín Pérez Alsina (Renovador-Salta) José Roldán (UCR-Corrientes) Mario Cimadevilla (UCR-Chubut) Pablo Verani (UCR-Río Negro) José Cano (UCR-Tucumán) Adolfo Bermejo (FpV-Mendoza) Roy Nikkisch (UCR-Chaco) César Gioja (FpV-San Juan) Sonia Escudero (PJ-Salta) Blanca Monllau (Frente Cívico-Catamarca) Guillermo Jenefes (FpV-Jujuy) Hilda González de Duhalde (PJ-Buenos Aires) Luis Naidenoff (UCR-Formosa) Arturo Vera (UCR-Entre Ríos) Liliana Negre (PJ-San Luis) Josefina Meabe (Liberal-Corrientes) Adriana Bortolozzi (FpV-Fomosa) Roberto Basualdo (PJ-San Juan) Ramón Mestre (UCR-Córdoba) Carlos Verna (PJ-La Pampa) María Higonet (PJ-La Pampa) Laura Montero (UCR-Mendoza) Horacio Lores (MPN-Neuquén) Luis Viana (FpV-Misiones) Daniel Pérsico (FpV-San Luis) José Mayans (FpV-Formosa) Juan Carlos Marino (UCR-La Pampa)

Abstenciones

María José Bongiorno (Frente Grande-Río Negro) Fabio Biancalani (FpV-Chaco) Graciela Di Perna (PJ-Chubut)

Ausentes

Marina Riofrío (FpV-San Juan) Ada Itúrrez (FpV-Santiago del Estero) Carlos Menem (PJ-La Rioja) Sergio Mansilla (FpV-Tucumán) Emilio Rached (UCR-Santiago del Estero) Elida Vigo (FpV-Misiones) Carlos Reutemann (PJ-Santa Fe) Adolfo Rodríguez Saá (PJ-San Luis) Juan Carlos Romero (PJ-Salta)