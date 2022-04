El radicalismo volvió a cruzar a Pepín Rodríguez Simón: "Que no nos someta"

María Luisa Storani, diputada del Parlasur y vicepresidenta de la UCR nacional, le reclamó al operador judicial macrista que declare por la causa de supuesta extorsión. “Le pedimos no nos someta a todos nosotros a una situación tan irregular", afirmó. En ese marco, afirmó que esas acciones son “caldo de cultivo para los Milei”, con quien el Pro busca tender lazos.

La Unión Cívica Radical (UCR) volvió a exigirle al operador judicial macrista Fabián "Pepín" Rodríguez Simón que se presente ante la justicia argentina, tras haber sido declarado en rebeldía por no presentarse a prestar declaración indagatoria en una causa en la que se lo acusa por supuesta extorsión.

"Siempre le voy a pedir que se presente en la Justicia argentina", afirmó en declaraciones a Radio 10, la diputada del Parlasur y vicepresidenta de la UCR nacional, María Luisa Storani. El miércoles, la Comisión de Presupuesto y Asuntos Internos del Parlamento del Mercosur, reunida de manera virtual, votó un dictamen de mayoría que propone expulsar de ese cuerpo al parlamentario de Juntos por el Cambio, declarado en rebeldía por la justicia argentina.

Storani recordó que, a principios de este mes, Rodríguez Simón se presentó sorpresivamente en la sesión del Parlasur en Montevideo, momento en el que fue abucheado por la gran mayoría de los parlamentarios presentes. "Yo pido la palabra. Soy vicepresidente de la UCR a nivel nacional, y le pido encarecidamente que se presente a la justicia argentina", contó sobre ese día y agregó: "Le hemos reclamado que pida licencia hasta tanto su situación se esclarezca y que no nos someta a todos nosotros a una situación tan irregular".

La dirigente radical recordó además que "tenemos estado de derecho" en el país, "que nos ha costado mucho conseguirlo" y no hay excusa para estar fuera de la ley. También, explicó que no tuvo oportunidad de hablar con el parlamentario macrista en forma privada ese día porque "se retiró de la sesión en ese momento", luego de las palabras de la radical. "Fue sorpresivo que apareciera después de tanto tiempo", remarcó.

Contra Milei

Storani se refirió a la situación de “Pepín" Rodríguez Simón para cargar ccontra el diputado de Avanza la Libertad Javier Milei, dirigente con el que el Pro busca llegar a un acercamiento que es resistido por la UCR.

En referencia al caso del operador macrista, la dirigente radical opinó que la clase política "tiene que tener una conducta ejemplar, sino son caldo de cultivo para los Milei". "Nadie tiene coronita", dijo por último y sostuvo que "la cuestión es que se respeten las instituciones".

El frente opositor se debate respecto a Milei. El Pro, con el ex presidente Mauricio Macri a la cabeza, comenzaron a manifestar su agrado ante la posibilidad de entablar acuerdos con el legislador liberal. Este coqueteo del partido amarillo es rechazado por el radicalismo, el otro socio mayoritario de Juntos por el Cambio, quienes llegaron a definir al diputado como una "expresión antidemocrática".

La situación de “Pepín”

Rodríguez Simón es investigado por "la presunta existencia de actos llevados a cabo por funcionarios públicos, desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional o a instancias de aquellos, que mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo, habrían importado casos de corrupción".

El abogado, operador judicial del ex presidente Mauricio Macri, está prófugo desde el 8 de diciembre de 2020, cuando se radicó en Uruguay e intentó alegar que era un "perseguido político" del gobierno argentino, lo que fue desestimado por la administración y la Justicia uruguaya. Hasta este lunes, llevaba 482 días como prófugo.

Respecto a su situación en el Parlasur, la expulsión deberá ahora ser tratado por el plenario del parlamento regional donde, para poder materializarse, el dictamen de mayoría deberá reunir las dos terceras partes de los votos, según explicaron a Télam fuentes de ese órgano.

Con siete firmas de los diez parlamentarios presentes en la reunión de Comisión de ayer, el dictamen impulsado por el Frente de Todos se impuso sobre el dictamen en minoría -que obtuvo solo dos firmas- que proponía su permanencia en el cuerpo, mientras hubo una abstención.

Con información de Télam