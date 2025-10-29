Desproporcionado operativo policial en la primera marcha de jubilados después de las elecciones

En la primera marcha de jubilados posterior a las elecciones nacionales, hubo un operativo de seguridad desmedido, con cortes de tránsito en todo el perímetro del Congreso y presencia de fuerzas motorizadas y antidisturbios. Organizaciones y sindicatos se congregaron frente al Congreso para volver a reclamar por el fin de la moratoria previsional y exigir mejoras en los haberes.

Las semanas previas, efectivos de seguridad arrojaron gases lacrimógenos para liberar el tránsito, afectando a manifestantes que se encontraban sentados o circulando pacíficamente. Denunciaron el carácter intimidatorio del operativo y reclamaron respeto por el derecho a la protesta.

La semana pasada, de hecho, en el marco de una nueva represión de la Policía Federal en la marcha de los jubilados ante el Congreso, un hombre denunció haber sido arrojado "como un cohete" por efectivos de las fuerzas de seguridad. Aseguró que está fracturado y debe ser operado. "Hoy tuvimos una reunión los viejos y analizamos que vienen por nosotros, por los fotógrafos, los cámaras, los que protestan. Por la forma que me tiraron los milicos, es un ensañamiento feroz que tienen con nosotros", se lamentó, Ramón Contreras, miembro del grupo "los doce apóstoles" que marcha frente al Congreso todos los miércoles contra el gobierno de Javier Milei.

Envalentonada, Bullrich anticipó que el Gobierno reprimirá "una y otra vez" las protestas

El día después de las elecciones legislativas, la ministra anticipó que pese a dejar de ser ministra el Gobierno continuará con su línea represiva. Bullrich adelantó este martes que las fuerzas federales actuarán "una y otra vez" contra protestas, bajo el argumento de que los manifestantes "empiecen a tirar piedras".

“Argentina tomó una decisión, la decisión del orden. Terminamos con 9.000 piquetes que destruían a nuestro país. En cada una de las situaciones donde intervinieron las fuerzas federales hubo militantes de distintas agrupaciones que tiraron piedras, rompieron y destruyeron todo, hicieron bosta la plaza del Congreso, levantaron veredas, y eso nosotros no lo permitimos”, dijo Bullrich durante su presentación ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados.

