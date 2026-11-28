El lunes se estrenará el documental "La Tarea Conjunta", que narrará los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri. El ex presidente convocará a antiguos miembros de su Gabinete, incluyendo a Patricia Bullrich, en un gesto de distensión con la actual jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA).

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Según reportó La Nación, Macri invitó a la avant premiere a quien fue su ministra de Seguridad durante los cuatro años del líder del PRO en la Casa Rosada. El evento se realizará el próximo lunes 30 de noviembre en el predio de La Rural, con la expectativa de una concurrencia de mil invitados.

La invitación también fue cursada a otros ex colaboradores que forman parte del gobierno de Javier Milei como el actual jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los ministros Luis “Toto” Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Modernización del Estado).

Siempre según la misma fuente, también fueron convocados el canciller Pablo Quirno, los ministros Alejandra Monteoliva (Seguridad) y Juan Bautista Mahiques (Justicia) y el titular del Banco Central, Santiago Bausilli.

Luego de que Macri dejara el poder, Bullrich asumió la titularidad del PRO. Desde ahí cimentó su precandidatura a presidenta en las Primarias de Juntos por el Cambio (JxC), en donde se impuso a Horacio Rodríguez Larreta. En las generales, la ex ministra quedó tercera pero, a instancias de su entonces jefe político, escenificó un abrazo con Milei para graficar el respaldo al candidato que enfrentó -y se impuso- a Sergio Massa en el ballotage de 2023.

Milei le cedió el Ministerio de Seguridad a Bullrich y trazó un camino que la llevó a ser candidata a senadora nacional en 2025, llevándose consigo a un sector del PRO hacia LLA. Hoy, la jefa de bloque pone en tensión a los hermanos Javier y Karina Milei por sus signos de independencia.

Mientras tanto, Macri y Milei mantienen relaciones frías, pese a que el PRO ofició de aliado en el Congreso y que el partido amarillo y LLA avanzaron en alianzas electorales en las legislativas de 2025.

Este martes se difundió el tráiler en el que Macri es entrevistado y brinda una frase que analiza su conducción, aunque también parece hacer alusión a la actualidad, en medio de las negociaciones con Javier Milei. "¿Ustedes creyeron que ésto iba a ser fácil?", lanzó el expresidente.

La Tarea Conjunta, obra audiovisual dirigida por Pablo Racioppi, repasa dos momentos clave de la administración macrista con imágenes de los incidentes por la reforma provisional en 2017 y de las marchas que marcaron la campaña electoral de 2019. Cambiemos perdió en primera vuelta ante el Frente de Todos (FdT) y el sueño de la reelección quedó truncado.

La trama de la película se centrará en “los desafíos que enfrentó Mauricio durante su gestión, la importancia de contar con instituciones sólidas y el valor del apoyo ciudadano, que tuvo una de sus expresiones más significativas en las multitudinarias marchas durante la campaña electoral de 2019”.