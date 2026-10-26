Macri se diferenció de Milei y felicitó a Lula por su triunfo

El expresidente Mauricio Macri se diferenció del presidente Javier Milei y felicitó a Luiz Inácio Lula da Silva por su victoria en el balotaje de Brasil y le deseó éxito en su nuevo mandato, luego de que el dirigente del Partido de los Trabajadores (PT) derrotara al senador Flávio Bolsonaro. “Quiero saludar al pueblo brasileño y felicitar a Lula da Silva en su cuarto triunfo electoral. Que su nuevo mandato traiga prosperidad y crecimiento para su país y también la región”, publicó Macri en su cuenta oficial de X.

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En junio de 2023, durante una cumbre internacional en París, Francia, Lula criticó a Macri y lo señaló como el responsable de la crisis económica que atravesaba, por ese entonces, Argentina bajo el gobierno de Alberto Fernández, además de criticar el préstamo de 44.000 millones de dólares que había pedido durante su gestión al Fondo Monetario Internacional (FMI) en el año 2018.

Ese mismo año, cuando el mandatario brasileño fue detenido en el marco de la causa Lava Jato, Macri, que por ese entonces era el presidente de la Nación, no cuestionó el proceso y se limitó a manifestar su respeto por el funcionamiento y la independencia de la justicia en Brasil.

A pesar de las diferencias que separan ideológicamente a Macri de Lula, el presidente y fundador del PRO se mostró en varias oportunidades alejado de los dichos insultantes del presidente Javier Milei hacia su par brasileño y reconoció las posibilidades electorales de Lula, tanto en la campaña presidencial de 2022 como en el proceso electoral de este año, en el cual renovó su mandato por cuarta vez en la historia de Brasil. Incluso el PRO también emitió este lunes por la mañana un comunicado para felicitar al mandatario brasileño.

El mensaje del PRO por la victoria de Lula

El resultado de las elecciones presidenciales de Brasil abre una nueva oportunidad para afianzar un vínculo que es histórico y permanente. Nuestra relación estratégica es un pilar fundamental que se fortalece con cada nueva etapa democrática.

Felicitamos a @LulaOficial y expresamos nuestra vocación de trabajar para que el diálogo y la cooperación sean lo que caracterice al vínculo bilateral.