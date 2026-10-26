Uno por uno: los mensajes de los presidentes que felicitaron a Lula y el faltazo de Milei

La victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil provocó una ola de felicitaciones de los principales mandatarios de América Latina. Presidentes de izquierda, centro y derecha reconocieron el resultado del balotaje de este domingo, en el que el líder del Partido de los Trabajadores (PT) derrotó a Flávio Bolsonaro y consiguió un cuarto mandato presidencial. En ese escenario, el silencio del presidente argentino Javier Milei contrastó con los saludos de buena parte de sus pares de la región.

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Con el 99,98% de las urnas escrutadas, Lula obtuvo el 51,78% de los votos frente al 48,22% de Bolsonaro. El resultado fue celebrado especialmente por los gobiernos progresistas, aunque también recibió el reconocimiento de mandatarios ideológicamente enfrentados al presidente brasileño.

Una de las primeras en pronunciarse fue la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien celebró el triunfo con un mensaje en sus redes sociales: "Viva la democracia, ganó el pueblo de Brasil. ¡Felicidades presidente Lula!". Desde Uruguay, el presidente Yamandú Orsi se comunicó telefónicamente con Lula tras conocerse los resultados. "Acabo de comunicarme con el presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, un amigo. Lo felicité por el triunfo y por la fiesta democrática que representa un proceso electoral", expresó.

El mandatario cubano Miguel Díaz-Canel fue más allá y calificó el resultado como una "victoria histórica" que garantiza la continuidad de un proyecto basado en la paz, la soberanía y la justicia social. También reafirmó el compromiso de Cuba con la integración latinoamericana y caribeña.

Los presidentes de derecha también reconocieron el triunfo de Lula

Uno de los saludos más significativos llegó desde Chile. El presidente José Antonio Kast, identificado con la derecha conservadora y cercano ideológicamente al bolsonarismo, llamó personalmente a Lula para felicitarlo. "Chile y Brasil tienen mucho futuro en común", sostuvo Kast, quien anticipó que continuará trabajando con el Gobierno brasileño en una agenda de integración económica y combate al crimen organizado.

También la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, felicitó al mandatario reelecto y manifestó su intención de profundizar la cooperación bilateral, particularmente en materia de integración y desarrollo sostenible de la Amazonía. En la misma línea, el presidente paraguayo Santiago Peña destacó la agenda compartida entre ambos países y aseguró que continuarán trabajando por la integración y el desarrollo regional.

Por su parte, el boliviano Rodrigo Paz remarcó que Bolivia y Brasil son países hermanos, unidos por una historia y desafíos comunes. También enviaron sus felicitaciones los presidentes Daniel Noboa, de Ecuador; José Raúl Mulino, de Panamá; Bernardo Arévalo, de Guatemala; y Luis Abinader, de República Dominicana.

En contraste con las reacciones regionales, Javier Milei no había enviado un saludo público a Lula durante las primeras horas posteriores a su victoria. El silencio del mandatario argentino se produjo mientras Flávio Bolsonaro cuestionaba el resultado electoral y reclamaba la repetición de los comicios por presuntas irregularidades.