Dos de los tres líderes de la CGT acudirán esta noche a la cumbre peronista en San Fernando organizada por Sergio Massa y de la que no fue convocado Axel Kicillof. Los triunviros Cristian Jerónimo y Jorge Sola se mostrarán junto a otros referentes del PJ, entre los que se esperan del Frente Renovador, el kirchnerismo, gobernadores e intendentes. Aunque entre los convocados aclararon que no será un respaldo lineal a una eventual candidatura presidencial de Massa, la sola presencia le dará al tigrense volumen político que podrá exhibir en su incipiente pulseada con el gobernador bonaerense.

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Junto a los dos secretarios generales, se prevé que acudirán otros líderes de peso como Andrés Rodríguez (estatales, UPCN) y de gremios relevantes como Luz y Fuerza, entre otros. Gerardo Martínez (albañiles, Uocra), uno de los más influyentes en el Consejo Directivo, no podrá ir por encontrarse en la ciudad suiza de Ginebra en una actividad de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Su presencia, en caso de haber sido posible, se daba por descontada como habitual animador de todos los virtuales lanzamientos políticos de los últimos tiempos, como los del telepastor Dante Gebel y el empresario periodístico Daniel Hadad.

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Las participaciones harán también más visibles las ausencias. Entre ellas, las del triunviro restante, Octavio Argüello, y la del exsecretario general de la CGT Héctor Daer (Sanidad). El caso de Daer es paradigmático: en paralelo con su involucramiento con el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), de Kicillof, tomó distancia del Frente Renovador que llegó a fundar y que lo hizo diputado nacional en el período 2013-2017. Aunque ya se había alejado en una oportunidad del espacio de Massa, regresó a su lado en 2023 para trabajar por la campaña electoral que perdió el peronismo frente a Javier Milei.

Otro dato significativo del encuentro en San Fernando es que coincidirá la CGT con el kirchnerismo, con el que en casi un cuarto de siglo hubo más desencuentros que concordia. De hecho, en el acto por la conmemoración del Día del Trabajador este año, Máximo Kirchner le reprochó en público a la central obrera por haber omitido mención alguna de su madre, Cristina Fernández. Entre los invitados dieron por hecho que se cruzarán por lo menos con Eduardo “Wado” De Pedro, Mayra Mendoza y Mariano Recalde de ese espacio político.

Para la “mesa chica” del sindicalismo, la invitación es también un reconocimiento del rol de la CGT en la interna del peronismo. Es que en las dos cumbres de agosto y octubre, con participación de Kicillof, Massa y Máximo Kirchner, los gremialistas brillaron por su ausencia. Una vez que hicieron públicas sus quejas por ese desaire, desde los tres sectores se comunicaron con los referentes para hacerles saber que en un eventual tercer encuentro previsto para antes de fin de año la CGT será invitada.

El plan de la CGT para lanzar un miniparo y protestar contra el Gobierno

Tras varias semanas de ostracismo, la central sindical recobró protagonismo con la visita del papa León XIV y su convocatoria al campus de la Universidad Católica Argentina (UCA) junto a empresarios y movimientos sociales para un encuentro de confraternidad. Con ese clima, los dirigentes hicieron saber que antes de fin de año lanzarán un “miniparo” por dos, cuatro o seis horas a nivel nacional antes de fin de año y con presencia en los lugares de trabajo para protestas por la política económica del Gobierno, y que en los próximos días los gremios se movilizarán al Ministerio o a la Superintendencia de Salud por la crisis financiera de las obras sociales.

La CGT pasó por casi todos los estadíos políticos en los últimos tiempos. De una inclinación mayoritaria a favor de Kicillof, pasó a reclamar el sostén de las PASO para una interna competitiva con la participación de la mayor parte de candidatos del peronismo. Visitó a gobernadores y líderes provinciales como Gerardo Zamora y Sergio Uñac, y coqueteó con candidaturas extrapartidarias como las de Gebel, Hadad y Jorge Brito.