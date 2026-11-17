El acto por el Día de la Militancia que se realizará este martes en San Fernando reunirá a dirigentes de distintos sectores del peronismo que parecen confluir ante la posibilidad de una nueva candidatura presidencial de Sergio Massa. Cerca del ex ministro de Economía insistían en que "no es candidato" y que el encuentro debía entenderse como la construcción de un "eje anti-Milei". Lo organizan el Frente Renovador y el Peronismo Federal de Juan Manuel Olmos, con la participación de la Liga de Intendentes y del triunviro de la CGT. También concurrirán los senadores con aspiraciones presidenciales Gerardo Zamora y Sergio Uñac, los diputados Natalia de la Sota y Miguel Angel Pichetto, además de representantes del cristinismo y La Cámpora. Es definitiva, reunirá en una foto a quienes no están alineados con Axel Kicillof y su Movimiento Derecho al Futuro (MDF), con un dato significativo: el gobernador y presidente del PJ Bonaerense no fue invitado a un acto en la Provincia.

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El intendente anfitrión, Juan Andreotti, pertenece al Frente Renovador y es uno de los protegidos de Massa, quien dice que lo ve como futuro gobernador. Bajo la consigna "Perón nos une, un país por delante", el acto en el teatro Otamendi tendrá la particularidad de no contar con oradores: la conducción estará a cargo del comediante Peroncho y se proyectará un video de Juan Domingo Perón hablándole a la militancia. El mensaje político quedará, entonces, en las declaraciones de los dirigentes al entrar y salir y, sobre todo, en la foto que expresará su voluntad de confluir en un armado electoral para enfrentar a La Libertad Avanza. En un principio había trascendido que Massa podría no llegar porque participará de un acto del PT de Lula en San Pablo, pero a última hora del lunes aseguraban que estará presente. Hubiera sido raro que faltara.

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Aún en silencio público desde la derrota electoral de 2023, Massa comenzó en las últimas semanas a trabajar más en firme en la posibilidad de una postulación presidencial, más allá de que asegure que no lo será. Sostiene que quiere constituirse en "el arquitecto de la unidad" del peronismo, pero