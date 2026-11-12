Cuándo sería el paro general de la CGT contra el gobierno de Javier Milei

La Confederación General de Trabajo (CGT) adelantó que realizará una nueva medida de fuerza por la crisis económica y en contra del gobierno de Javier Milei. Todavía no está definido si será un paro general o una movilización.

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¿Cuándo sería el próximo paro de la CGT?

La fecha no fue detallada, pero será antes de que termine 2026, según confirmó el cosecretario de la CGT, Jorge Sola, en diálogo con Palo y Zanahoria del El Destape Radio. “Está en el armado junto con las otras centrales de una medida de acción gremial que la vamos a llevar adelante y estamos diseñando para que sea de la mayor efectividad posible”, adelantó el dirigente.

¿Cuál es el reclamo de la CGT?

Según Sola, la medida gremial busca reclamar al Gobierno por situaciones que no afectan solo a los trabajadores, entre los reclamos apuntó:

La falta de trabajo.

Las dificultades para llegar a fin de mes.

El quiebre del sistema de salud.

La falta de financiación de los sistemas educativos.

Según explicó Solá, mantiene reuniones e intercambios con las universidades. “Me parece que ahí hay una mirada que puede ser de más sectores que solamente la de los trabajadores”, señaló. Y consideró que, si bien "el verdadero cambio de época" llegará después de las elecciones presidenciales de 2027, “hay mucha gente que para eso le queda muy lejos”.

La mirada de la CGT, tras el encuentro con el papa León XIV

Durante su visita a la Argentina, el papa León XIV se reunió en la UCA con representantes del trabajo del país, además, de empresarios y movimientos sociales, había sindicalistas presentes. Durante su discurso, el sumo pontífice sostuvo que “la economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía” y remarcó que el trabajo dignifica.

Al respecto, Sola calificó el discurso como “impresionante” y valoró que el Papa haya reconocido a los trabajadores informales, algo que -según advirtió- no estuvo contemplado en la reforma laboral de Javier Milei. “Ese piso de trabajadores de plataforma tampoco se consideró”, remarcó.

"El reclamo sobre las condiciones de trabajo de aquellos lo tiene precarizado, nos interpela a todos. Por supuesto, con diferentes responsabilidades. Algunos lo venimos sosteniendo de hace mucho, como el movimiento obrero que tenemos que profundizar y otros que lo han tomado quizás como una novedad", señaló.

Y señaló: "A partir del jueves, cuando León XIV ya se haya ido de Argentina, empieza el verdadero trabajo. Ver si los que estábamos ahí fuimos unos simples oyentes o nos ponemos a trabajar en lo que verdaderamente necesita este país". De todas formas, sobre la falta de representación de los trabajadores informales, aclaró: "No hay solución gremial si no hay solución política”.