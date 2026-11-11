La CGT prepara una medida de fuerza de alcance nacional, que puede ser un paro general o una marcha, que se realizará antes de que termine 2026. Lo confirmó el cosecretario general de la central, Jorge Sola, en diálogo con Palo y Zanahoria, por El Destape Radio, pocos días después de la visita del papa León XIV a la Argentina.

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“Estamos en el armado junto con las otras centrales de una medida de acción gremial que la vamos a llevar adelante”, afirmó el dirigente. Explicó que trabajan para que tenga “la mayor efectividad posible”. Por ahora, la central no informó fecha ni modalidad.

Qué reclamos incluirá la medida de fuerza de la CGT: los detalles

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Según Sola, la protesta buscará expresar demandas que van más allá del movimiento obrero. Mencionó:

la falta de trabajo;

las dificultades para llegar a fin de mes;

la crisis del sistema de salud;

el financiamiento de la educación.

“Me parece que ahí hay una mirada que puede ser de más sectores que solamente la de los trabajadores”, planteó.

“Hay mucha gente a la que el cambio de época le queda lejos”

El dirigente sostuvo que los problemas sociales no pueden esperar a las próximas elecciones. Opinó que el año que viene puede haber “un verdadero cambio de época” en las presidenciales, pero advirtió que “hay mucha gente que para eso le queda muy lejos”. Le reclamó al Gobierno respuestas urgentes.

El mensaje del Papa y la reforma laboral

El lunes 9 de noviembre, León XIV se reunió en la UCA con sindicalistas, empresarios y referentes de movimientos sociales. Allí sostuvo que “la economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”.

Sola calificó el discurso como “impresionante” y marcó que coincide con planteos históricos del sindicalismo, en especial la idea de que el trabajo debe generar dignidad. También destacó que el Papa pidiera reconocer a quienes trabajan en la informalidad y en las nuevas modalidades laborales.

Desde ahí, cuestionó que la reforma laboral no haya contemplado a esos sectores: “Ese piso de trabajadores de plataforma tampoco se consideró”. Contó que la CGT trabaja con organizaciones de trabajadores de aplicaciones de Rosario y La Plata para ampliar su representación. Y aclaró que la respuesta no puede ser solo gremial: “No hay solución gremial si no hay solución política”.