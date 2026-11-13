Con el llamado al diálogo no alcanza: la CGT reclama una convocatoria concreta de los empresarios

El mensaje de unidad del papa León XIV en su visita a la Argentina fue recogido por el sector productivo, a través de llamados a una mesa de diálogo de las diversas cámaras patronales. Ahora, la CGT reclama que esto no quede simplemente en un compendio de buenas intenciones sino que se traduzca en acciones concretas por parte del empresariado.

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En ese sentido, Cristian Jerónimo, uno de los titulares de la central sindical, pidió que sean las propias cámaras empresarias las que realicen la convocatoria a un encuentro con los gremios, y ratificó que, en cualquier caso, llamarán a algún tipo de medida de fuerza hacia fin de año.

Los mensajes del empresariado por la visita de León XIV

Los mensajes fueron coincidentes. El G6, que reúne a seis de las cámaras empresarias más importantes del país pertenecientes a diferentes sectores (ADEBA, CAMARCO, Sociedad Rural, UIA, CAC y Bolsa de Comercio de Buenos Aires), pidió convocar a una mesa de diálogo que incluya a los gremios.

"Cuando concluya la visita (de León XIV), el G6 propondrá convocar a una mesa amplia con los poderes del Estado, las provincias, los trabajadores y la sociedad civil. El objetivo es acordar unas pocas bases que se sostengan más allá de cada gobierno. Cada sector deberá decir qué espera de los demás y, sobre todo, qué se compromete a hacer", señaló el comunicado que la entidad multisectorial difundió el pasado domingo.

Por su parte, la Asociación Empresaria Argentina (AEA) emitió un propio comunicado en el que expresó: "Compartimos plenamente su constante exhortación al diálogo genuino, a la búsqueda de consensos y al fortalecimiento de los lazos de convivencia pacífica".

"En este momento histórico, AEA convoca a todos los actores políticos, sociales y económicos a recibir el mensaje papal con responsabilidad y espíritu republicano, transformándolo en un impulso renovado hacia la concordia, el respeto mutuo y la construcción de un desarrollo justo y sustentable para todos los ciudadanos", agregó la entidad que nuclea de modo institucional a un amplio conglomerado de grandes empresas.

De manera similar, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) remarcó que "bregará por dar continuidad a la unión que se vivió durante la estadía del Papa en la Argentina, profundizando el diálogo con la Iglesia argentina, con todos los niveles del Estado y con los actores involucrados en el tejido productivo (cámaras empresarias y sindicatos), en pos de generar y promover políticas públicas que favorezcan a las pymes, principal sostén del empleo registrado en el país".

En paralelo a los llamados empresariales, y también durante la visita del Papa, la propia CGT emitió un comunicado en el que reivindicó el trabajo como eje de la dignidad humana, defendió la justicia social y destacó el rol del sindicalismo y de las organizaciones de trabajadores.

El documento de la central sindical del martes pasado planteó la necesidad de fortalecer el diálogo social. "El diálogo social solo puede ser verdadero y efectivo cuando las partes, preservando sus intereses, son capaces de promover acuerdos", sostuvo y continuó: "La democracia se fortalece también en la manera cotidiana de actuar en la vida pública: en la disposición a escuchar, en el cuidado de la palabra, en la búsqueda paciente de acuerdos".

Qué dijo la CGT sobre el llamado al diálogo de los empresarios

Ahora, ante las declaraciones públicas de los diversos sectores empresariales, la CGT salió a reclamar que no se trate meramente de una declaración nominal sino que derive en alguna convocatoria concreta, a iniciativa de las propias empresas.

"Ojalá suceda. Sería bueno para todos que haya un ámbito donde se pueda dialogar sobre los problemas estructurales de Argentina", señaló Cristian Jerónimo, cosecretario General de la CGT y titular de Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio y Afines (SEIVARA), en diálogo con El Destape.

Aun así, advirtió que "creemos en el diálogo, no creemos en la especulación ni en el oportunismo". Y agregó, en ese sentido, que "vemos que del lado del sector empresario hubo oportunismos para decir que apuestan al diálogo, pero después son funcionales a las medidas que toma el Gobierno".

Jerónimo aclaró que "hay diálogo con los empresarios, pero todavía no a nivel institucional", y pidió que esta instancia exista para que el llamado "no quede en una cuestión efímera en un comunicado". Al respecto, agregó que la convocatoria corra por partre de los empresarios porque no va a ocurrir "si ellos esperan que sea el Gobierno el que convoque a ese ámbito".

Del mismo modo, el triunviro de la CGT se mostró escéptico al recordar que "fue una mentira el Consejo de Mayo" reunido entre 2024 y 2025, porque "ahí nunca se discutió nada ni hubo diálogo concreto".

Sin embargo, el cotitular de la central sindical reafirmó que, pase lo que pase con una eventual convocatoria empresaria al diálogo, "hacia fin de año iremos hacia una medida de fuerza más contundente", aunque anticipó que será el Consejo Directivo de la CGT el que decidirá qué tipo de medida se realiza.

Por otro lado, Jerónimo señaló estar "totalmente de acuerdo" con el pedido de León XIV acerca de que los sindicatos representen también a los sectores informales. "El universo que representamos es cada vez más chico", reconoció, y explicó: "No es que querramos representar a trabajadores informales, sino que tenemos que trabajar para que esos trabajadores informales se incorporen al sistema cuando haya un modelo político y económico adecuado".