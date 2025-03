Trabajadores Viales amenazan con cortar rutas para reclamar por recorte en obra pública

El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA), encabezado por Graciela Aleñá, protagonizó ayer una multitudinaria "Marcha Vial Nacional" en rechazo a las recientes declaraciones del Administrador General de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy, sobre el fin de las obras públicas y el mantenimiento de las rutas nacionales, tareas fundamentales que hasta ahora venía llevando a cabo el organismo. Aleñá no descartó la posibilidad de sacar “la maquinaria vial a las rutas” como parte de un plan de lucha y alertó que por esa decisión quedarían sin trabajo cerca de 1.200 trabajadores.

La marcha comenzó en la Plaza de los Dos Congresos y avanzó hacia el Ministerio de Economía, donde se entregó un documento al ministro Luis Caputo. La jornada culminó en la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), donde Aleñá destacó: "Es una negligencia total cortar con las obras públicas y el mantenimiento de nuestras rutas". De cara a lo que viene, avisó: “Nos van a encontrar peleando, hay un desconocimiento enorme y campañas de mentira sobre nosotros. Están dementes en el gobierno”.

En su discurso, la Secretaria General de STVyARA afirmó: “Hoy estamos defendiendo a Vialidad Nacional frente al feroz ataque del gobierno, que además de todo lo que venimos denunciando desde el año pasado, pretende dar de baja todos los contratos de obra pública y los de mantenimiento de las rutas del país”. También subrayó que muchos trabajadores no pudieron participar de la marcha debido a que están en tareas de emergencia, como es el caso de Bahía Blanca, donde el personal de Vialidad Nacional trabaja para enfrentar situaciones críticas en la región.

Aleñá puntualizó la importancia de la labor de Vialidad Nacional, poniendo como ejemplo la situación de Bahía Blanca y alertando sobre lo que podría ocurrir si se desmantelan los operativos de mantenimiento invernal. "Si desmantelan todo y no hay dinero, no tendremos personal que quite la nieve de los caminos, lo que afectará la circulación y la distribución de la producción y mercancías", explicó.

La sindicalista también cuestionó la viabilidad de las políticas que propone el Gobierno, asegurando que "es de tontos creer que un privado va a invertir en rutas que no dan ganancias". En este sentido, destacó que el desmantelamiento de Vialidad pone en peligro la conectividad de los pueblos y la seguridad de millones de argentinos que transitan las rutas nacionales a diario.

"Se está poniendo en riesgo la vida de millones de argentinos y desconectando a nuestros pueblos. Vamos a luchar hasta el último día", aseguró Aleñá, quien también recordó que el Ministro Caputo aún les adeuda 340 mil millones de pesos del presupuesto del año anterior. Además, mencionó que la reciente decisión de dar de baja los contratos de obras públicas y mantenimiento equivale a la desaparición total de Vialidad Nacional, sumado a los despidos anunciados y la derogación de la Ley 505, que es considerada la ley madre del organismo.

La marcha contó con el apoyo de seccionales de todo el país y organizaciones sindicales afiliadas a la Confederación General del Trabajo (CGT) y a la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT). Entre los presentes estuvieron Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), Juan Pablo Brey (Aeronavegantes), Mariano Moreno (Centro de Patrones), Octavio Argüello (CGT-Camioneros), Javier López (SEAMARA), Jorge Aruto (Dragado y Balizamiento), Horacio Calculli (Juventud CATT), Laura Ávalos (SMATA) y Marcelo Pariente (ASIMM).