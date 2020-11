Los legisladores porteños del Frente de Todos presentaron un proyecto de ley que incluye la puesta en valor de los predios Costa Salguero y Punta Carrasco a través de un gran espacio verde público con mejor acceso al río. Ante el vencimiento de las concesiones en 2021, elevaron la iniciativa para brindar una alternativa a la presentada por Cambiemos y que promueve la construcción de torres de lujo, privatizando la zona y excluyendo a los vecinos. Por otra parte, desde la CTA de la CABA lanzaron la convocatoria a una inscripción masiva para participar de la audiencia pública del 27 de noviembre en la que se discutirá la entrega de los terrenos a emprendimientos privados.

La propuesta elaborada desde el Frente de Todos surgió tras de varias reuniones con organizaciones ambientales, vecinales y de urbanistas en defensa del patrimonio, y busca que la Ciudad pueda preservar el acceso público a la ribera del río en su espacio terrestre y su paisaje hídrico, aportando una mirada integral para su desarrollo urbanístico.

Los legisladores convocaron a debatir un modelo alternativo al que propone el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que conciba la importancia del suelo público y le dé prioridad a la conservación del territorio como valor ambiental, teniendo en cuenta la influencia de los espacios verdes en una mejor calidad de vida para los porteños y las porteñas.

“Necesitamos un desarrollo con miras a una ciudad sustentable, manteniendo el dominio de las tierras, pensando los usos y su incidencia en el entorno, en este caso, del Frente Costero de la Ciudad y su articulación metropolitana. Hay que prestar atención a la forma en que funcionan nuestros espacios públicos, contemplando las nuevas lógicas de movilidad que hoy priorizan la escala humana jerarquizando al peatón y al ciclista”, señalaron los legisladores en los fundamentos de la iniciativa.

En ese sentido, también señalaron que este paisaje urbano viene a “romper las barreras físicas y sociales del área y a abordar la ribera del río no sólo como un espacio terrestre, sino también el espacio hídrico, con el objeto de crear áreas multifuncionales que se adapten a un contexto futuro de un mundo post pandemia, garantizando un ciento por ciento de espacio público de acceso libre, creando una unidad urbana paradigmática”.

El proyecto de Ley propone crear la Unidad Ambiental “Parque Costero del Río de la Plata” que constituye un proyecto de recuperación del borde costero para el disfrute público, con fines recreativos, culturales, educativos y ambientales. Asimismo, el proyecto plantea la prohibición de otorgar permisos de uso gratuitos u onerosos o concesiones dentro del Parque Costero.

Además, busca crear el Centro Ambiental de Monitoreo del Río de la Plata y Centro de Interpretación, cuyo objetivo principal será el permanente estudio sobre el ecosistema ribereño y la concientización sobre la historia del Río de la Plata, su ecosistema y su recuperación para el disfrute público.

Por otro lado, el diseño, materialización y plan de manejo de la Unidad Ambiental Costera del Río de la Plata contará con un Consejo Consultivo en el cual podrán participar organizaciones de la Sociedad Civil con interés en la materia, centros de investigación de la Universidad de Buenos Aires, consejos profesionales, sindicatos de trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, sindicatos de trabajadores aeronáuticos, legisladores porteños y la Defensoría del Pueblo.

“Ante la gran preocupación de las organizaciones ambientales, de defensa del patrimonio, las organizaciones urbanistas, vecinales y de la sociedad en su conjunto, debemos construir una defensa conjunta para impedir que nuestra costanera se privatice de manera definitiva. Una ciudad más igualitaria, más inclusiva y más saludable, necesita de la unidad de todas y todos”, concluyeron.

Frenar la privatización

Eduardo López, secretario general de la CTA de CABA, pidió que los vecinos y vecinas defiendan "la Constitución de la Ciudad y los espacios públicos porteños. Participemos de la Audiencia Pública para que Larreta no venda el acceso al Río y al aire".

Lanzaron "una campaña por una inscripción masiva en la audiencia pública" del 27 de noviembre "para que Larreta no pueda quitarnos el acceso al río". En ese sentido, recordó que el ex intendente Carlos Grosso entregó el predio de Costa Salguero y Punta Carrasco por 30 años. Momentos en los que aún no existía la Constitución porteña.

La Carta Magna estipula que "los espacios que forman parte del contorno ribereño de la Ciudad son públicos y de libre acceso y circulación", destacó López. Por eso, llamó a inscribirse en la audiencia pública "para decirles que los trabajadores y trabajadoras no vamos a permitir que se privatice nuevamente el río. Vamos a defender el derecho al río y no vamos a permitir que los nuevos Carlos Grosso nos quiten ese derecho para hacer un nuevo negocio inmobiliario".