Luego de haberse enviados los proyectos de ley para el Presupuesto 2021 y el endeudamiento en la provincia de Buenos Aires el 6 de noviembre pasado, la Cámara baja bonaerense debate con la oposición qué modificaciones pueden realizarse para lograr la aprobación del mismo y que, de esta forma, Axel Kicillof cuente con su primer presupuesto de manera oficial.

La pregunta en la que se trabaja y por la que apuntan a destrabar la negociación es ¿Cuánto puede destinar la provincia de Buenos Aires en fondos para los municipios? Los distritos de Juntos por el Cambio piden obras para sus ciudades.

El pasado 17 de noviembre los más de 40 intendentes de la oposición se reunieron en La Plata y realizaron una serie de planteos entre los que se incluía que se reduzcan en términos reales los impuestos provinciales que gravan a la producción y el trabajo, sobre todo del sector Pyme; que el Fondo Educativo siga siendo asignado de manera directa a los municipios y que no haya trabas en la Dirección General de Educación que obstaculicen su ejecución; y que sean coparticipables todos los fondos que ingresan a la Provincia de parte del gobierno nacional.

Además demandaban que la existencia de un Fondo de Infraestructura de los Municipios (FIM) 2021; y que se modifique el coeficiente que establece el Coeficiente Único de Distribución (CUD), con el cual se coparticipan los recursos que ingresan a la Provincia.

Fuentes gubernamentales afirmaron a El Destape que “no hay número final”, respecto de la cantidad de fondos que el gobierno bonaerense podría girar a los 135 distritos. Sin embargo advirtieron: “La cifra no puede romper el presupuesto de la Provincia”.

Además explicaron que, si bien es cierto que se le sacó un punto de coparticipación a CABA y se le cedió a la Provincia, “no es que ‘sobra guita’ como nos plantean algunos espacios de la oposición, sino que para el año que viene la Provincia estará $65.000 millones abajo. Entonces, la solicitud de endeudamiento, no son dólares frescos de Wall Street como hizo Vidal, sino que es para empezar a subsanar la provincia quebrada que nos dejaron”.

Respecto del Fondo de Infraestructura Municipal 2021 que reclama Juntos por el Cambio, desde Provincia afirmaron: “La idea de esta gestión es recuperar un gobierno provincial que planifique las obras, de hecho desde el ministerio de Infraestructura casi un 9% irá a gastos de capital para obras estructurales”, y agregaron: “No es que quitamos el FIM como herramienta de negociación, sino que se entiende que es la Provincia la que tiene que ejecutar obras estructurales que beneficiarán a los bonaerense sin distinción política”.

Sin embargo dejaron una puerta abierta: “No descartamos la posibilidad de algún fondo para ejecutar obras, pero hay que discutirlo”. Respecto del pedido de la oposición de “no devolver los fondos que Provincia giró a los municipios para pagar los sueldos de los y las empleadas por la pandemia”, explicaron que “hubo intendentes que no pidieron fondos. Entonces, si hubo jefes comunales que no pidieron porque se arreglaron con lo propio y fueron prudentes, es una propuesta desigual”. En ese sentido ratificaron: “Desde el Ejecutivo estamos dispuesto a extender plazos de devolución o y, de ser necesario, seguir financiando, pero no podemos suspender la devolución de los fondos”.

Tiempos y cargos

“No hay fecha y tampoco tenemos apuro”, remarcaron respecto del llamado a sesiones extraordinarias en la Legislatura bonaerense. El artículo 86 de la constitución de la provincia de Buenos Aires indica que “las Cámaras podrán ser convocadas por el Poder Ejecutivo a sesiones extraordinarias, siempre que un asunto de interés público y urgente lo exija o convocarse por sí mismas cuando, por la misma razón, lo soliciten 12 senadores y 24 diputados”.

La idea es aprobar la ley de Leyes y el endeudamiento en una única sesión. “Generalmente los presupuestos se acompañan por todas las fuerzas, nosotros le agregamos la solicitud de endeudamiento, que en la gestión de Vidal se enviaba por separado”.

Si bien dentro de la mesa de negociación hay diferentes cargos que le corresponderían a la oposición, como los del directorio del Banco Provincia, “es un tema secundario”, manifestaron. Además indicaron que “hay muchos cargos pero también hay una discusión sobre qué corresponde a quién, pero no es un tema prioritario para la Provincia”.

Respaldo del Frente de Todos

El 24 de noviembre pasado, el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Federico Otermin, y la vicegobernadora, Verónica Magario, recibieron a los intendentes del Frente de Todos del conurbano bonaerense en pos de realizar consideraciones específicas del proyecto de ley del Presupuesto 2021.

Durante el encuentro, que fue calificado como “muy técnico” por distintos jefes comunales, puntualizaron en el impacto de la economía y el trabajo que se realizará en cada ciudad gobernada por el Frente de Todos. Participaron del encuentro Facundo Tignanelli, presidente del bloque de diputados del FdT; Juan Pablo de Jesús, presidente de la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados; Rubén Eslaiman, vicepresidente segundo de la Cámara de Diputados; Gervasio Bozzano, presidente del bloque de senadores del FdT; y Adrián Santarelli, senador provincial del FdT.

También estuvieron los mandatarios comunales Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Cristian Cardozo (La Costa), Mayra Mendoza (Quilmes), Alejandro Acerbo (Daireaux), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Andrés Watson (Florencio Varela), Gustavo Menéndez (Merlo) y Alejandro Dichiara (Monte Hermoso), y Daniel Barrera (vicejefe de Gabinete de La Matanza).

Números

Para 2021, el presupuesto del gobierno de la provincia de Buenos Aires será de $1.910.032.077.779. La Dirección General de Cultura y Educación, a cargo de Agustina Vila, recibirá $498.365.233.679 siendo el área con mayor porcentaje de recursos. Le sigue el Ministerio de Salud con $117.651.316.000, y el Infraestructura y Servicios Públicos por $140.369.705.000.

Andrés “Cuervo” Larroque tendrá en Desarrollo de la Comunidad un presupuesto anual $51.893.210.000, el de Justicia y Derechos Humanos recibirá $49.982.328.800, el caliente ministerio de Seguridad percibirá 12.322.334.000, y el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica $6.714.424.000. A Jefatura de Gabinete destinará $4.893.280.000, al ministerio de Hacienda $3.193.050.000, el ministerio de Gobierno dispondrá de $3.717.153.000, el de Trabajo $2.106.871.000, el de Desarrollo Agrario $1.644.000.000, el de Comunicación Pública $1.384.847.000, y el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual $1.025.732.000.