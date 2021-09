Con un sorpresivo spot, Berni destrozó a Randazzo y María Eugenia Vidal

El ministro de Seguridad bonaerense compartió un video contra el candidato de Vamos con Vos y la ex gobernadora, que diferenció el consumo de marihuana en Palermo y las villas.

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, publicó un video en las redes sociales donde cruza a la candidata de Cambiemos María Eugenia Vidal y al candidato de Estamos con vos, Florencio Randazzo. Las imágenes muestran una supuesta conversación del funcionario con su madre donde cruza a Randazzo por el spot donde dice que los argentinos "son pelotudos" y a Vidal por decir que se puede fumar marihuana "relajados" en Palermo.

El spot comienza con Berni dando detalle de un operativo justo en el momento en que recibe una llamada de su madre. El ministro le explica que está en un allanamiento por drogas y ella le responde: "Otra vez no parás nunca nene, te estoy esperando para comer".

Berni le explica que no está ni en Palermo, ni en la villa 1-11-14 en clara referencia a Vidal, quien habia dicho que se puede fumar marihuana en el barrio porteño, pero no en la villa. Luego comenta: "La estoy por llamar a la Leona, ya no sé si patear la puerta o pedir disculpas".

En respuesta, la madre de Berni señaló: "Después de la paliza que le dio Axel, como La Cenicienta, la Leona se convirtió en gatito y salió corriendo a la Capital. Flor de quilombo nos dejó la Leona en la provincia". Luego Berni le pidió a su madre que no insulte, porque sino iba a parecerse a la madre de Florencio Randazzo.

"Decile a esa señora que los argentinos de pelotudos no tenemos nada. Tendré 86 años, pero tengo memoria y por eso lo banco a Axel. Hace lo que sabes hacer: pateá esa puerta, sacale la droga, metelos preso y vení a comer que se enfría", respondió.

Berni terminó el video parado frente decenas de paquetes de marihuana que fueron decomisados en un operativo policial en La Plata y dio un mensaje a Vidal "muy respetuoso".

"Lo que usted haga de su vida privada le importa muy poco a todos, pero sí hay un problema. ¿Sabe por qué? Porque esta marihuana y todo lo que está acá está manchada de sangre para que usted la consuma relajada y tranquila", comenzó Berni.

El ministro terminó con un mensaje tajante contra Vidal: "Se comercializó con menores que mamaron desde chiquitos la violencia como método de vida. Por eso hay que ser respetuoso cuando se habla y ser respetuoso de la víctimas del narcotráfico, porque el narcotráfico mata, la droga mata, pero la mentira, el marketing y la ignorancia también matan"