Un importante juez consideró "indispensable" la reforma judicial

Alejandro Slokar, juez de la Cámara de Casación, aseguró que "existió persecución ideológica y hubo intento de disciplinamiento de muchos jueces" y opinó: "Creo que es indispensable la reforma judicial".

El juez de Casación dijo que "hubo una campaña de esterilización, un campaña dañina para recortar derechos y contra los jueces más afines a garantizar esos derechos" y también admitió: "Sé de personas honorables que me relataron llamados de operadores y tendrán que denunciarlo". "A mi no me llamaron, no creo que se atrevan ni se los hubiera permitido", agregó.

El magistrado se refirió a la la denuncia por aprietes de la jueza Ana María Figueroa y afirmó: "No se puede normalizar esto como hizo el senador Federico Pinedo". "Lo normal es la colaboración entre poderes, no lo que dijo Pinedo, que le dijo que si no sucede tal cosa, 'habrá consecuencias' es otra cosa", sostuvo Slokar y agregó: "Las declaraciones de Figueroa son suficientemente elocuentes, así como las que se dieron después".

"La visión naif de los que creen que hay un intercambio favorable entre operadores y jueces y que eso es natural es impropia", remarcó el juez. Además, detalló que "el mundo subterráneo o las cloacas llega incluso a los periodistas" y consideró "indispensable que los espías no participen más en investigaciones penales".

