Revés para Clarín: apartan al juez Mahiques por el viaje a Lago Escondido

El holding de Magnetto intentó evitar este precedente: que uno de los viajeros a la estancia de Joe Lewis fuera apartado por ese motivo. Puede impactar en los demás jueces y fiscales.

El juez Carlos Mahiques fue apartado de una causa iniciada por el Grupo Clarín por haber viajado a Lago Escondido invitado por esa empresa. Es un precedente que el holding que comanda Héctor Magnetto buscó evitar a toda costa. Luego de impulsar la causa casi 10 años habían desistido para intentar bloquear este desenlace. No pudieron y eso preocupa a varios: es evidente que se puede aplicar a los otros viajeros, los jueces Julián Ercolini, Pablo Cayssials y Pablo Yadarola, así como al jefe de los fiscales porteños Juan Bautista Mahiques, hijo del juez.

Este revés para Clarín ocurrió en una causa donde Clarín apuntaba desde 2014 contra varios funcionarios del kirchnerismo por la adjudicación de frecuencias para celulares, su principal negocio. Tal como informó El Destape, empujaron el expediente durante casi 10 años, apelaron en todas las instancias y siempre quisieron que llegue a juicio oral. Pero tras el escándalo por el viaje a Lago Escondido y cuando avizoraron que era posible que Mahiques fuera apartado por la relación promiscua con el multimedio, desistieron para evitar ese precedente. Les salió mal la jugada, ya que las Cámara de Casación consideró que el caso seguía abierto pese al desistimiento de Clarín y resolvió apartar a Mahiques por su vínculo con el mundo Magnetto.

La recusación a Mahiques por el viaje a Lago Escondido pagado por Clarín la había planteado Norberto Berner, uno de los acusados. Mahiques, que pasó de ministro de Justicia de María Eugenia Vidal a integrar la Cámara de Casación sin concurso, solo por designación a dedo de Mauricio Macri, había rechazado la recusación. Quería intervenir en el caso pese a que ya está probado que viajó a Lago Escondido invitado por el Grupo Clarín. El 17 de febrero pasado dijo que lo motivos de recusación eran “insubsistentes, inmotivados, sesgados, ilógicos”. No alcanzó.

La decisión de aceptar la recusación la tomaron las camaristas Ángela Ledesma y Ana María Figueroa. El tercer juez, Guillermo Jacobucci, votó por mantener a Mahiques en el caso. Para el juez Yacocubbi "ciertos contactos de tipo personal por sí solos no alcanzan a sostener razonablemente el temor subjetivo" de pérdida de imparcialidad. Pero las juezas Ledesma y Figueroa resolvieron apartar a Mahiques por su vínculo con el Grupo Clarín.

La jueza Ledesma afirmó que el viaje de Mahiques a Lago Escondido, cuya existencia está fuera de discusión, "sí justifica las alegaciones de la defensa en términos de temor de parcialidad". La jueza Figueroa planteó que hay "circunstancias de naturaleza objetiva que me conducen a hacer lugar a la solicitud de apartamiento efectuada" en referencia a que Mahiques fue recibido por Jorge Rendo, presidente de Clarín, y Pablo Casey, abogado del Grupo, y a que la investigación por el viaje ya tiene eso y otros vínculos comprobados.

"Las publicaciones citadas dan cuenta de un viaje realizado por altos directivos del Grupo Clarín con el juez Mahiques. Por otro lado, el Grupo Clarín es controlante de la firma Cablevisión S.A. Y finalmente, Cablevisión S.A. es querellante en esta causa al considerarse particular damnificada en un asunto que el juez Mahiques debe resolver", sintetizó la jueza Figueroa, que agregó: "el señor juez Mahiques se encuentra llamado a resolver el presente asunto, en el que la particular damnificada es una empresa cuyos altos directivos viajaron -al menos una vez- junto con el magistrado nombrado, lo que pone en evidencia un conocimiento y vínculo previo, que contamina la imparcialidad que cualquier magistrado debe guardar frente al caso que le toque resolver y no un simple contacto personal".

Es evidente que Clarín buscó evitar este predecente: que uno de los viajeros a Lago Escondido fuera apartado por ese motivo. Lo mismo puede plantearse en causas que intervengan los jueces Ercolini, Cayssials y Yadarola y el jefe de los fiscales porteños, Mahiques.

En el caso del juez Cayssials, del fuero Contencioso Administrativo, El Destape reveló que intervenía en al menos 82 causas de empresas del Grupo Clarin. Tras conocerse su participación en el viaje a Lago Escondido se apartó él mismo de varias, pero en el caso de Mahiques el juez insistía en que no había motivo para dudar de su imparcialidad y quería seguir interviniendo en causas de Clarín. Le dijeron que no.

El caso comenzó el 15 de diciembre de 2014. Cablevisión, firma del Grupo Clarín, denunció a Norberto Berner, que era Secretario de Comunicaciones del gobierno de CFK, junto a otros funcionarios de la entonces Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC). Apuntaba contra el concurso de adjudicación de frecuencias para la telefonía celular, principal fuente de ingresos del Grupo Clarín desde su empresa Personal. Decían que otra empresa, Arlink, pudo participar del concurso a pesar de que no reunía las condiciones necesarias.

La denuncia fue archivada por el juez Sebastián Ramos pero Clarín apeló y la Cámara Federal ordenó que se investigue. El juez Ramos luego procesó a Berner y los demás funcionarios y los camaristas Martín Doctrina Irurzun y Leopoldo Bruglia confirmaron el procesamiento el septiembre de 2019. Todo, obviamente, con el impulso de Clarín, que quería que este caso fuera a juicio.

Cuando llegó el momento de elevarla a juicio la defensa de Berner dijo que estaba prescripta. El juez Ramos hizo lugar a la prescripción y dictó el sobreseimiento. Clarín apeló y la Cámara confirmó la prescripción. Clarín volvió a apelar y lo tenía que resolver la Cámara de Casación, máxima instancia en materia penal.

Pero entonces, luego de todos los impulsos previos, al Grupo Clarín de repente ya no le interesaba el caso. ¿Por qué? Porque se estaba por decidir el apartamiento del juez Mahiques de este expediente por ser parte de la comitiva que viajó a Lago Escondido invitados por el Grupo Clarín. Clarín desistió del caso para que esa noticia no suceda y evitar el título y el precedente para Mahiques y para todos los involucrados en ese viaje. Ahora esa noticia llegó: Mahiques fue apartado.

En síntesis: Clarín insistió, apeló en todas las instancias y buscó que se hiciera este juicio durante 10 años, desistió para que no quede un precedente judicial que de cuenta de su relación promiscua con el juez Mahiques y le salió mal. Tanto inventar títulos y tapar otros, ahora les tocó leer uno que quisieron evitar.