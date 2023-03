Diputados continúa el juicio político a la Corte sin Stornelli

El fiscal vinculado al caso D´Alessio iba a ser consultado sobre los motivos del cierre de la causa por los presuntos chats de Lago Escondido.

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados retomará este martes el proceso contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, en una nueva jornada de audiencias en la que el fiscal federal Carlos Stornelli, citado para esta tarde, ya avisó que no asistirá personalmente y expondrá en forma escrita.



Stornelli había sido convocado como testigo para exponer los motivos por los que pidió el cierre de la causa que había sido iniciada para investigar los presuntos chats filtrados entre el secretario del presidente del máximo tribunal, Silvio Robles, y el ministro de Seguridad porteño en uso de licencia Marcelo D'Alessandro.



Sin la presencia del fiscal, la comisión que preside Carolina Gaillard, del Frente de Todos (FdT), continuará a partir de las 13 con el análisis de las pruebas y testimonios contra el accionar de la Corte, como parte de las audiencias que lleva adelante ese cuerpo desde fines de enero, luego de que el presidente Alberto Fernández y una decena de gobernadores impulsaran el juicio político contra los jueces Horacio Rosatti -titular del máximo tribunal del país-, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti



La comisión convocó también para hoy a la titular de la fiscalía federal 1 de La Plata, María Roteta, al exsenador nacional por la UCR y extitular de la Unidad Fiscal AMIA Mario Cimadevilla y al secretario judicial número 4 de la Corte Sergio Nápoli.

La semana pasada no hubo reunión de la comisión ya que se dispuso postergar la convocatoria de modo tal de poder enviar y esperar respuestas de los oficios a los nuevos testigos, que a partir de ahora se agruparán en tandas de cuatro o cinco para evitar que se sucedan extensas jornadas, como la última, que superó las siete horas y media.



No se descarta que en esta audiencia las autoridades de la comisión pidan que se remitan a la Justicia los dichos ante ese cuerpo del juez federal Sebastián Ramos "para que se evalúe si hubo falso testimonio".



Ramos, junto al juez Alejo Ramos Padilla, brindaron testimonio el pasado 23 de febrero ante la Comisión de Juicio Político, en la primera de las audiencias testimoniales.



Ramos fue quien archivó desde los tribunales federales de Comodoro Py, y a instancias de Stornelli, una denuncia vinculada a unos chats que involucran a D'Alessandro con Robles, bajo el argumento de que los elementos probatorios incorporados a la denuncia podrían haber sido obtenidos "mediante maniobras organizadas basadas en actividades de inteligencia ilegal".



Anoche, Rosatti afirmó en declaraciones a TN “no se puede, después de haber pedido la actuación de la Corte, decir que ‘no es competente porque esto es una cuestión de naturaleza política’" porque consideró que se trata de "una contradicción".



"Golpean la puerta pidiendo justicia y después dicen que no estamos habilitados para hacerlo", añadió.