Quintela le hizo un guiño a Katopodis al compartir un acto: "Capacidad, juventud y experiencia"

Durante un acto de inauguración en la Ruta Nacional 75, el gobernador de La Rioja elogió la labor del ministro de Obras Públicas.

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, compartió un acto esta semana con el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y no dudó en elogiarlo. "Yo te pido a vos lo mismo que le pedí el otro día a Wado (de Pedro): nosotros no podemos privar a los argentinos de una capacidad, de una juventud, y de una experiencia, que tenemos compañeras y compañeros que, como vos, tenemos que ponerlos en el escenario. No digo para que compitamos por ahora, pero sí para que podamos empezar a construir el presente y proyectar hacia el futuro", aseguró durante la inauguración de los primeros 3,3 kilómetros de la nueva traza y túnel sobre la Ruta Nacional 75, en el marco del plan "Argentina Grande".

Desde que Alberto Fernández anunció que no será candidato en las elecciones 2023, Katopodis fue uno de los nombres que circuló que podría participar de una hipotética PASO en el Frente de Todos (FdT), al igual que su compañero de gabinete, el ministro del Interior De Pedro.

Las declaraciones sobre De Pedro a las que el gobernador riojano hace referencia sucedieron la semana pasada, en un acto en Chamical tras la inauguración de la primera etapa del Parque Eólico Arauco III. En ese momento, Quintela le manifestó a Wado que debía ser parte de "la oferta electoral": "Tenemos que ofrecer una camada de jóvenes, de mujeres y hombres jóvenes, para que entre todos podamos decidir. Y vos sos uno. Vos sos uno".

La obra que inauguraron Katopodis y Quintela tiene el objetivo de generar una conexión directa entre la ciudad de La Rioja y Villa Sanagasta. El titular de la cartera de Obras Públicas declaró: "La Ruta 75 es obra una obra de gran ingeniería que se realiza en camino de montaña y que es fundamental para el turismo y la conectividad de La Rioja".

Además, el ministro y el gobernador visitaron el predio donde se construirá el Hospital Central de La Rioja, que va a integrarse a la red de salud de La Rioja. En ese sentido, Katopodis puntualizó: "La decisión de esta Gobierno fue seguir invirtiendo en salud pública más allá de la pandemia. Esa prioridad de cuidado no se cambia".

Quintela había pedido que Wado se sume a los candidatos en las PASO

Hace apenas una semana, el gobernador de La Rioja se había referido a las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) dentro del Frente de Todos (FdT) y pidió que el ministro del Interior forme parte de los precandidatos presidenciables de cara a la interna que se dirimirá en octubre próximo. Su argumento es la necesidad de ofrecer jóvenes, mujeres y hombres, para competir y aseguró que el dirigente "recorrió toda la Argentina" y "sabe lo que es el federalismo".

Ambos habían compartido un acto en Chamical luego que el titular de la cartera del Interior acompañara al máximo mandatario provincial en la inauguración de la primera etapa del Parque Eólico Arauco III. "Sabés cómo conformar equipos para que lleven adelante un programa de gobierno. Por eso no nos podés privar, ni a los riojanos, ni a los argentinos, de tenerte como oferta electoral para que podamos decidir libremente con nuestro voto", expresó, dirigiéndose directamente a Wado.