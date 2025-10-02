Archivo letal: qué decían los dirigentes libertarios sobre Espert antes de amigarse con Milei

En medio del escándalo por el vínculo de José Luis Espert con el argentino acusado de narcotráfico en Estados Unidos, Fred Machado, se viralizaron comentarios que referentes de La Libertad Avanza (LLA) hicieron en el pasado sobre el diputado y candidato.

Dos de los referentes libertarios que más críticos fueron con Espert fueron el conductor de La Misa, que sale por Carajo, Daniel Parisini -conocido en redes sociales como El Gordo Dan- y la diputada nacional Lilia Lemoine.

"Nos operaron los mala leche estos con lo de la firma cuando Carlos (Maslatón) avisó que Espert lo quería vender a Milei, y en ese momento, les salió bien. Pero, tarde o temprano, nadie puede escapar al peso de la verdad", escribió en octubre de 2022 El Gordo Dan, quien continuó: "Finalmente un tiempo después el Javo me lo confirmó personalmente una vez que nos vimos. Que Espert había intentado bajar su candidatura por guita. Y por eso se había ido. Por eso se abrió de Avanza Libertad. Por eso nació La Libertad Avanza".

"Pero ustedes abogaban por la 'unión del liberalismo' y nos cagaban a puteadas. Yo no me olvido. De todas maneras, no pasa nada, hijos míos. Vengan todos, os perdono", siguió y concluyó: "Lo que pasó después entre Carlos y Javi es otro capítulo. Hoy lo importante es que este capítulo de Mileiísmo vs Espertismo queda oficialmente terminado para siempre y archivado en los anales de la historia del liberalismo argentino".

Qué decía Lilia Lemoine sobre José Luis Espert

Hasta que se sumó a la bancada de La Libertad Avanza, Espert fue el foco de las críticas de Lilia Lemoine. Yo estuve desarmando tongos. Se quedaron con la plata de la campaña y tuvieron problemas con narcos. Eso lo sabés, ¿no?", le dijo en 2023 a Baby Etchecopar.

"¿Vos te acordás que le tiraron un ‘piedrazo’ al auto? ¿Vos creés que fue un piedrazo? ¿Qué pasa si alguien te financia a vos una campaña?", añadió en aquel momento la dirigente de La Libertad Avanza.

Además, en un mensaje de X, Lemoine había expresado: "Espert está con Larreta desde 2019 y se metió a hacer política por guita. $18 millones en multa le pusieron por chorearse la guita de las boletas en 2021. En 2019 lo bancaba un narco. Y yo lo militaba sin saber". Sin embargo, este jueves, expresó en esa red social: "A mi nadie me manda a callar, idiota. Yo creía esa opereta y con Espert estabamos enfrentados. Ahora sé la verdad".