El diputado nacional y presidente del Partido Justicialista (PJ) bonaerense, Máximo Kirchner, le habló a la militancia que día a día acompaña a Cristina Fernández de Kirchner en la vigilia que se realiza en la puerta de su domicilio, en el barrio porteño de Constitución. "No saben la sonrisa que le sacan", dijo Máximo en un acto que encabezó en la sede del PJ nacional.

Desde que la Corte Suprema proscribió a la expresidenta el martes pasado, militantes se congregaron en la puerta del edificio ubicado en la esquina San José y Humberto 1°. "No saben la sonrisa que le sacan a ella cuando cantan y la van a ver y están ahí afuera. ¿Saben por qué? Porque es sentir que valió la pena", expresó en el acto homenaje por los 70 años del bombardeo a la Plaza de Mayo.

"Se han violentado todas las garantías del debido proceso. No solo de la figura de Cristina, sino de todos los que están en la causa", consideró el diputado nacional de Unión por la Patria (UP). "No está bien lo que están haciendo", insistió.

El presidente del PJ bonaerense explicó que lo que su espacio reclamó "siempre" fue "la posibilidad de tener jueces imparciales". Luego, enumeró algunos de los vínculos de los involucrados en la condena de Cristina Fernández de Kirchner con el expresidente Mauricio Macri. "Para un sector del poder económico de la argentina, tener límites es una afrenta", subrayó Máximo Kirchner desde Matheu 130.

La convocatoria del PJ para la marcha de acompañamiento a CFK

Este miércoles 18 de junio, cuando se presente ante los tribunales de Comodoro Py, Cristina Fernández de Kirchner irá acompañada de una multitudinaria movilización, de la que participarán no solo militantes peronistas, sino múltiples sectores, como sindicatos, militantes de izquierda, movimientos sociales y ciudadanos independientes.

"Este miércoles salimos a las 10 de San José y San Juan para acompañar a Cristina hasta Comodoro Py y de vuelta a su casa", escribió el Partido Justicialista en su cuenta de la red social X.

La confirmación del horario se dio el mismo día en que las redes sociales del PJ publicaron un homenaje por las víctimas del bombardeo de Plaza de Mayo del 16 de junio de 1955. "16 de junio de 1955. Se cumplen 70 años del bombardeo a Plaza de Mayo. Esto no es una efeméride, es un recordatorio: el odio antiperonista no es solo contra una fuerza política, es contra el pueblo y su derecho a elegir", escribió la cuenta oficial del Partido Justicialista.