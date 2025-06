La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner habló frente a una Plaza de Mayo llena, donde miles de militantes fueron a apoyarla tras el fallo proscriptivo de la Corte Suprema y el comienzo de su condena con prisión domiciliaria. "Vamos a volver, argentinos y argentinas. Lo vamos a volver a hacer una y mil veces como se ha hecho desde el fondo de la historia. Los pueblos finalmente siempre vuelven", dijo desde su prisión domiciliaria en un audio que se reprodujo en el centro porteño.

Cuando dio su discurso, que se grabó antes de que comenzara la movilización, CFK adoptó un tono de voz calmo, con el que se la escuchó entera desde su domicilio ubicado en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución. Desde la organización, aseguraron que marcharon un millón de personas: después del mensaje grabado, la ex presidenta habló en vivo para agradecerles a quienes fueron a apoyarla.

"Hoy es el momento de demostrar que vamos a defender la democracia con las mismas herramientas con las que la construimos: sin violencia, pero con coraje; sin miedo, pero con absoluta claridad del momento histórico que estamos atravesando todos los argentinos", expresó en un pasaje de su discurso. "Lo vamos a hacer con mucho amor, como siempre, con amor profundo por esta Patria que tantísimas veces intentaron arrodillar y supo levantarse una y otra vez", continuó y agregó: "El pueblo argentino ya lo demostró mil veces, que sabe ponerse de pie, sabe organizarse, sabe luchar y, si lo expulsan, también sabe volver".

El agradecimiento a la militancia y el "vamos a volver"

La presidenta del Partido Justicialista (PJ) les agradeció a los miles y miles de militantes que, desde que se confirmó el fallo de la Corte Suprema, la apoyaron en la puerta de su edificio con una vigilia. "Los he escuchado cantar consignas, cantar la marcha, cantar el Himno Nacional con mucha pasión. Pero quiero contarles que lo que más me gustó fue escucharlos cantar otra vez 'vamos a volver'. No lo hacíamos desde hacía muchísimo tiempo, demasiado tal vez", subrayó.

"Me gusta ese 'vamos a volver', porque revela una voluntad, la de volver a tener un país donde los pibes puedan comer cuatro veces al día y en el colegio les den libros y computadoras, que los laburantes lleguen a fin de mes y puedan ahorrar para comprarse un autito, una casita, un terrenito, algo que sea de ellos conseguido con el esfuerzo de su trabajo. bien peronista", agregó CFK.

Las críticas al modelo de Milei

Además, la ex presidenta cuestionó al modelo del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo. "Yo les quiero decir que este modelo que ahora encarna Milei, que no es diferente a los de otrora, se cae. Se cae no solo porque es injusto e inequitativo, sino fundamentalmente porque es insostenible en términos económicos. Tiene vencimiento como el yogurt. Y no es nuevo: ya lo vimos con Martínez de Hoz en el 76 y con Cavallo en los 90", expresó.

"El ministro de Economía, el impresentable de Caputo, alquila dólares para simular que tiene reservas", señaló, antes de dar su opinión sobre el funcionario de la cartera de economía: "Más chanta no se consigue". "Y lo peor es que el verdadero poder económico sabe que este modelo no tiene futuro, sabe que cae. Y por eso es que estoy presa", insistió.

Luego, la ex presidenta y ex vicepresidenta les habló a los representantes del "poder económico concentrado", a quienes les dijo: "Pueden encerrarme a mí, pero no van a poder encerrar a todo el pueblo argentino. Los que están asustados no somos nosotros, son ellos. Hace exactamente una semana me pregunté públicamente por qué, si dicen que estaba acabada, no me dejaban competir". A esa pregunta, contestó: "La respuesta es esta: yo aquí presa en San José 1111 sin siquiera poder salir al balcón. Menos mal que no tengo macetas con plantas, porque ni siquiera las podría regar." "¿Saben por qué no me dejan competir? Porque saben que pierden", sentenció.