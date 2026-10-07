Kicillof enfoca su gestión en el interior de la Provincia de Buenos Aires

El gobernador Axel Kicillof hace foco en la provincia de Buenos Aires y en los próximos días, realizará recorridas por el interior y el conurbano bonaerense inaugurando distintas obras y entregando equipamiento a los distritos. Así, el mandatario muestra su modelo de gestión centrado en construir más escuelas, centros de atención primaria y defender la industria local - entre otros ejes - y se contrapone al gobierno de Javier Milei.

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En esa línea, Kicillof criticó el martes por la tarde a Javier Milei en un acto en Almirante Brown y dijo que “la salud no puede ser tratada como un negocio”, sino “como un derecho que debe garantizarse para todos y todas”. “Con el cierre de fábricas y empresas y el incremento de personas desocupadas, miles de familias han perdido su obra social o no puedan seguir pagando una prepaga”, sostuvo el Gobernador, y añadió: “Aunque el Presidente prefiera destinar nuestros recursos a la timba financiera, en la Provincia junto a cada intendente vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos posibles para ampliar y fortalecer el sistema de salud”.

Las actividades de la jornada

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Este miércoles estará en Carlos Casares y Nueve de Julio. Entregará viviendas, equipamiento e inaugurará una Planta de Oxígeno. A las 10 de la mañana estará en el primer distrito junto a su intendente, Daniel Stadnik, y cortarán la cinta de la Planta de Oxígeno Medicinal. La misma tendrá capacidad de producción de 10 metros cúbicos por hora, suficiente para cubrir la demanda total del hospital local.

Luego entregarán equipamiento del ministerio de Ambiente provincial, una camioneta para la Escuela Especial N°1, y un camión adquirido a través por Provincia Leasing e inauguran el Centro de Formación Integral N°1. Uno de los acto fuertes de la jornada será cerca del mediodía en donde entregarán casas del Barrio "144 viviendas". Finalmente, la última actividad en el distrito será la entrega de escrituras en el Salón “El Óvalo” de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios.

Por la tarde, el mandatario se trasladará al municipio de Nueve de Julio y, junto a la intendenta María José Gentile, recorrerán el nuevo edificio de la Escuela de Educación Artística N°1 “Aimé Painé”. Además entregarán 370 escrituras, 114 netbooks de Conectar Igualdad Bonaerense, 2 patrulleros y equipamiento de Ambiente en el Club Atlético 9 de Julio.