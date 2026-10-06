Kicillof refuerza el sistema sanitario y critica a Milei: “La salud no puede ser tratada como un negocio”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, inauguró un nuevo edificio del Centro de Atención Primaria de la Salud en Almirante Brown. De esta manera, el dirigente lleva construídos 213 CAPS y refuerza el sistema sanitario en tierra provincial. Durante el acto inaugural criticó a Javier Milei y dijo que “la salud no puede ser tratada como un negocio”, sino “como un derecho que debe garantizarse para todos y todas”.

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“Mientras el Gobierno nacional deserta de sus obligaciones, nosotros seguimos transformando el modelo de atención para darle respuestas concretas a la gente", agregó. El Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) “Floreal Ferrara” demandó una inversión de $3.415 millones y cuenta con cuatro consultorios de atención general, uno odontológico, uno ginecológico, vacunatorio, enfermería, farmacia y SUM.

Del acto participaron el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; el diputado provincial Mariano Cascallares; y el intendente local, Juan Fabiani. Además, el mandatario recorrió la 8° edición de la Expo Inclusión, que promueve el acceso al trabajo de personas con discapacidad.

"Con el cierre de fábricas y empresas y el incremento de personas desocupadas, miles de familias han perdido su obra social o no puedan seguir pagando una prepaga”, sostuvo el Gobernador, y añadió: “Aunque el Presidente prefiera destinar nuestros recursos a la timba financiera, en la Provincia junto a cada intendente vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos posibles para ampliar y fortalecer el sistema de salud”.

Por su parte, Cascallares remarcó: "Frente a la ausencia del Gobierno nacional, tenemos un Estado provincial eficiente, que sigue proyectando obras e inaugurando infraestructura indispensable para los vecinos: celebramos este nuevo edificio, totalmente equipado, que va a permitir brindar una mejor salud pública en el distrito”.

Recorrida por la 8° Edición de la Expo Inclusión

La 8° Edición de la Expo Inclusión es una feria de empleo para personas con discapacidad que incluye stands, orientación laboral, talleres, y donde se desarrollará el Congreso de “Discapacidad y Empresas: por el camino de la inclusión”. Al respecto, el Gobernador sostuvo: "En este espacio queda demostrado el valor del trabajo articulado con responsabilidad social: no se trata de falsas antinomias entre el Estado y el sector privado, sino de coordinar esfuerzos para generar nuevas oportunidades que incluyan a todos y todas”.

“La política es ocuparse de las necesidades reales de nuestro pueblo: hoy todos los habitantes de Almirante Brown cuentan con más acceso a la salud, nuevos programas de inclusión y obras públicas en marcha para mejorar su calidad de vida”, concluyó.

En tanto, Correa manifestó: “Más allá del ahogo financiero y económico al que nos somete el Gobierno nacional, estamos demostrando que es posible desplegar una red de contención para formar, capacitar y hacer valer los derechos de estos jóvenes e integrarlos a un mundo laboral digno y solidario”.

“En la provincia de Buenos Aires y en Almirante Brown estamos convencidos de que hay un camino alternativo al que transita hoy nuestro país: la independencia económica y el desarrollo productivo son la mejor forma de generar nuevos puestos de trabajo que incluyan a todos y todas”, subrayó Fabiani.

Asimismo, Kicillof participó de la apertura de la 10° Feria Internacional del Libro de Almirante Brown (FILAB), que se realizará hasta el 11 de octubre bajo el lema “Más libros, más memoria”, junto a la embajadora de Irlanda, Olive Hempenstall; el cónsul de Italia en Lomas de Zamora, Massimo Palozzi; el agregado Cultural de la Embajada de Paraguay, Rodolfo Serafini; y el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología local, Sergio Pianciola.

Por último, se entregaron al municipio seis camiones volcadores adquiridos mediante un leasing del Banco Provincia; y, con la presencia de la ministra de Ambiente, Daniela Vilar, se distribuyeron luminarias para la vía pública y clubes deportivos, bibliotecas para establecimientos educativos, bicicletas, y kits para la gestión del riesgo y emergencia climática.

Estuvieron presentes en las actividades el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo; las subsecretarias de Atención de la Salud y Articulación Territorial, Alexia Navarro; de Políticas Sociales, Bernarda Meglia; y de Empleo, Claudia Lazzaro; la jefa de gabinete del Ministerio de Trabajo, Cecilia Cecchini; la secretaria ejecutiva de la Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (COPRETI), Florencia Lizaraso; el secretario ejecutivo del Instituto Provincial de Formación Laboral, Ezequiel Berrueco; la presidenta de Provincia Leasing, Valeria Dallera; el senador bonaerense Federico Fagioli; la diputada provincial Ana Luz Balor; funcionarios y funcionarias locales.