La Justicia citó a declarar al Gordo Dan y otros conductores de Carajo por hostigamiento

La justicia citó a declarar a Daniel Paririsini -conocido como El Gordo Dan en redes sociales- y a varios conductores del streaming libertario Carajo por una denuncia por discriminación y hostigamiento digital presentada por el diputado socialista Esteban Paulón a mediados del año pasado. Citados por la fiscal porteña Celsa Ramírez deberán contestar sus preguntas respecto a una campaña sostenida de hostigamiento en redes sociales que asoció al legislador con la pedofilia a causa de su orientación sexual.

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Los apuntados son el conductor del programa La Misa y sus compañeros Pablo Sebastián Pazos, Mariano Pérez y Alejandro Sarubbi Benítez. Los hechos incluyen fragmentos de ese programa en Youtube y una serie de tweets que se produjeron antes y después de la emisión en vivo.

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Pazos –desde su cuenta verificada @PabloAbrazo_– publicó mensajes llamándolo "pedófilo, operador, comunista... SIDA PARA VOS", que fueron replicados por cientos de cuentas. En el programa se reprodujo un clip con una intervención del socialista en el Congreso y los participantes hicieron comentarios calificándolo reiteradamente de "pedófilo", vinculando su orientación sexual e identidad de género con "abuso infantil".

La presentación indica que desde el canal @ElFaroArgentina, Alejandro Sarubbi Benítez repitió los mismos calificativos sobre Paulón: "Este pedófilo, vendehumo, fantasma". En su cuenta @GordoLeyes también publicó mensajes adicionales con insultos discriminatorios.

Paulón sostiene que el uso reiterado del término "pedófilo" no es casual, que constituye una falsa imputación de un delito de acción pública, que hay dolo y que no se trata de libertad de expresión sino de discurso discriminatorio contra la comunidad LGBTI+. Argumenta que si bien desde que asumió como diputado recibe hostigamiento sistemático en redes por parte de cuentas anónimas que lo acusan de "pedófilo", nunca antes había recibido este tipo de ataques desde una cuenta verificada ni desde un medio de comunicación.

A Pazos Paulón le envió una carta documento intimándolo a rectificarse pero nunca fue respondida. Ante esto, anunció públicamente que iniciaría acciones legales durante su intervención en la Cámara de Diputados. Esa misma noche, en una transmisión en vivo conducida por Parisini, se reprodujo un clip de la intervención de Paulón en el Congreso.

Mientras se reproducía el audio, Pazos —sin haber sido mencionado por su nombre— se autoseñaló y reiteró la acusación de "pedófilo". Usando la dinámica de "verdadero o falso" del programa, ante frases del discurso del diputado sobre su orientación sexual y las acusaciones que recibe, Pazos respondió "verdadero" confirmando públicamente los dichos previos, entre risas de los participantes. Parisini y Pérez agregaron comentarios equiparando las políticas de identidad de género con "abuso infantil" y "mutilaciones genitales a los pibes". Se cita textualmente el intercambio, incluido un comentario de Pazos ("que vengan, son más putos que este") y la frase final de Parisini: "Paulón pedófilo".

El conductor estaba citado originalmente para este jueves pero unificó su defensa con la de Pérez por lo que deberán ambos presentarse en los tribunales la semana que viene.

En la denuncia se señala que la palabra "pedófilo" no es un término ambiguo sino la imputación directa de un delito de acción pública y que las referencias de los denunciados a "pendrives" y "discos rígidos" sugerirían —según su interpretación— una insinuación de tenencia de material de abuso infantil. A su criterio, esto no es una cuestión de libertad de expresión sino de discriminación al que se suma el estigma histórico del VIH/SIDA vinculado a la comunidad gay, en referencia al comentario "SIDA PARA VOS".

La campaña señalada ocurrió luego del discurso del presidente Javier Milei en el foro de Davos: "Importante recalcar aquí que, para estos autores, la utilización de los términos pedofilia tiene un sentido unívoco, sentido otorgado por Milei. En esa ocasión el jefe de estado había manifestado: “La ideología de género, en sus formas más extremas, constituye lisa y llanamente abuso infantil…”.