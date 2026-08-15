El fallido del Gordon Dan que dejó contra las cuertas a un funcionario de Milei: “Tanta diferencia”

En su programa económico dentro de Carajo, el canal que referencia al Gordo Dan, una pregunta sobre la brecha entre la inflación nacional y la de CABA dejó a un funcionario del equipo de Luis Caputo en aprietos frente a cámara.

La pregunta que descolocó

Todo empezó cuando el conductor fue directo al dato que más ruido generó tras la difusión del índice de julio: "Acerca del 2,1% del aumento generalizado de precios, es decir la inflación que dio el mes pasado, siento que esperaba un número mayor. La expectativa estaba seteada más alta sobre todo por el número que había dado la Ciudad de Buenos Aires con 2,9%", planteó. Y fue por más: "Algunos pregonaban que iba a estar más cerca del tres que del dos, ustedes qué tienen que decir para eso y por qué tanta diferencia con CABA".

Gordon Dan entrevistó y complicó a un funcionario de Milei.

La respuesta que no cerró del todo

El funcionario, lejos de esquivar la pregunta, intentó dar una explicación técnica: "La diferencia con CABA tiene que ver con que en CABA los servicios ponderan más que a nivel nacional. Los servicios subieron más que los bienes en julio. Ese puede ser un factor que explica la divergencia", respondió, apelando a la composición distinta de la canasta porteña frente a la nacional.

Lo llamativo del cruce es el escenario en el que ocurrió: Carajo es un canal identificado con el oficialismo, donde los propios asesores de Luis Caputo suelen tener el terreno allanado para bajar línea sin sobresaltos. Que la repregunta incómoda llegara justamente ahí, y no en un medio opositor, le sumó un condimento extra al momento, en un contexto donde el Gobierno viene remando cada dato de inflación como una victoria a medias.

El dato que sigue generando ruido

El 2,1% de julio, que marcó una leve aceleración respecto de junio, ya había sido motivo de debate en otros programas y redes, con el propio Luis Caputo saliendo a relativizarlo públicamente. La discusión sobre por qué la Ciudad corre por delante del promedio nacional promete seguir siendo terreno de discusión de cara al dato de agosto, que el INDEC publicará el 10 de septiembre.