Viviana Canosa encendió todas las alarmas en el Gobierno con lo que contó: "Al carajo"

Viviana Canosa lanzó una dura crítica contra el gobierno de Javier Milei durante su programa en Carnaval Stream y cuestionó las políticas hacia distintos sectores. La periodista apuntó contra el Presidente por su relación con la prensa, los jubilados, docentes y jóvenes, y sostuvo que el oficialismo "no quiere a nadie".
"No querés que los periodistas pregunten, no querés que los chicos canten, no querés que los viejos tengan una jubilación y los cagás a trompadas, no querés que los docentes ganen buena guita, no querés nada", lanzó Canosa durante su intervención.
La periodista enumeró así distintos conflictos que atravesaron al Gobierno y cuestionó la postura del gobierno de Milei frente a los reclamos sociales. "No quieren a nadie, chicos. No quieren a la Patria, no quieren a la Argentina", afirmó.
Canosa también apuntó contra los medios y periodistas que, según su mirada, mantienen una relación cercana con el oficialismo. "Ellos solo se bancan al periodismo que recibe la mochila de la SIDE, a ese periodismo lo aman, aunque ya van quedando cada vez menos, porque es insostenible", sostuvo.
Su opinión sobre los arrepentidos
Sobre el final, Canosa destacó especialmente a quienes comenzaron a cuestionar su propio voto a Milei. "A mí me impresiona mucho cuando alguien dice ‘yo lo voté y me arrepiento’. Porque hay que tener huevos para decir ‘yo lo voté y me arrepiento’", afirmó y agregó: "Vamos a saltar todos porque es como que ya está, se fueron al carajo en serio".