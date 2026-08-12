Viviana Canosa encendió todas las alarmas en el Gobierno con lo que contó: "Al carajo"

Viviana Canosa lanzó una dura crítica contra el gobierno de Javier Milei durante su programa en Carnaval Stream y cuestionó las políticas hacia distintos sectores. La periodista apuntó contra el Presidente por su relación con la prensa, los jubilados, docentes y jóvenes, y sostuvo que el oficialismo "no quiere a nadie".

"No querés que los periodistas pregunten, no querés que los chicos canten, no querés que los viejos tengan una jubilación y los cagás a trompadas, no querés que los docentes ganen buena guita, no querés nada", lanzó Canosa durante su intervención.

La periodista enumeró así distintos conflictos que atravesaron al Gobierno y cuestionó la postura del gobierno de Milei frente a los reclamos sociales. "No quieren a nadie, chicos. No quieren a la Patria, no quieren a la Argentina", afirmó.

Canosa también apuntó contra los medios y periodistas que, según su mirada, mantienen una relación cercana con el oficialismo. "Ellos solo se bancan al periodismo que recibe la mochila de la SIDE, a ese periodismo lo aman, aunque ya van quedando cada vez menos, porque es insostenible", sostuvo.

Viviana Canosa encendió todas las alarmas en el Gobierno con lo que contó.

Su opinión sobre los arrepentidos

Sobre el final, Canosa destacó especialmente a quienes comenzaron a cuestionar su propio voto a Milei. "A mí me impresiona mucho cuando alguien dice ‘yo lo voté y me arrepiento’. Porque hay que tener huevos para decir ‘yo lo voté y me arrepiento’", afirmó y agregó: "Vamos a saltar todos porque es como que ya está, se fueron al carajo en serio".