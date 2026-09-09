La CGT llegó al Vaticano, pone en pausa el plan de lucha y gestiona fotos con el Papa

Una delegación de sindicalistas de la CGT y referentes sociales llegó este mediodía al Vaticano, invitada a participar de una serie de actividades en la Santa Sede. Los encuentros se realizarán en la previa de la visita del Papa a la Argentina y mientras la central obrera busca gestionar varias fotos con León XIV durante su presencia en el país en noviembre.

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El Encuentro Fratelli Tutti se realiza todos los años y reúne también a empresarios, entre ellos Daniel Funes de Rioja, y referentes sociales como Alejandro Gramajo (UTEP). El líder de la UOCRA, Gerardo Martínez, y el triunviro Cristian Jerónimo forman parte de la delegación sindical. En paralelo a las actividades institucionales, intentarán cerrar una audiencia con el Sumo Pontífice cuando arribe a la Argentina.

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¿Cómo será la agenda de la CGT durante la visita del Papa a la Argentina?

Las gestiones se desarrollan tanto en el Vaticano como en Buenos Aires. La semana pasada, durante la presencia de la delegación papal, se acordó la participación de dirigentes gremiales en algunas de las principales actividades de León XIV: el encuentro del Trabajo en la UCA, el de la Juventud en el Monumento a los Españoles y la jornada en la Basílica de Luján, dedicada a las personas vulnerables.

El triunviro Jorge Sola y los referentes de ATE Roberto Baradel y Hugo Godoy compartieron actividades en Córdoba, invitados por la Pastoral Social. "Hablamos con el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, y quedamos en reunirnos esta semana. Nos adelantó que sí, que la idea es que estemos en el encuentro del trabajo. Es una de las jornadas con mil dirigentes sindicalistas y empresariales", cuenta un líder gremial.

Fuentes eclesiásticas adelantaron que el objetivo es reunir a un variopinto universo de representantes del ámbito laboral, desde gremialistas y "trabajadoras de comedores hasta empresarios como Paolo Rocca".

"En Luján estamos organizando con el Arzobispo de La Plata, Gustavo Carrara el encuentro con Cáritas y los sectores más empobrecidos", completan.

La búsqueda de la foto papal y el debate por el paro general

Pese a su inclusión en esa agenda, la CGT busca además una foto cara a cara con León XIV. En medio de esas gestiones, el plan de lucha escalonado tomó una pausa, aunque los conflictos continúan. "Hoy hubo una movilización de gremios de la CGT de Alimentación, Carne, UATRE y Molineros a la Secretaría de Trabajo. Estamos tratando que los distintos conflictos tengan acompañamiento de los principales dirigentes", se defiende un referente.

La intención de avanzar con el plan de acción sigue en pie, aunque la visita del Santo Padre abrió un debate interno sobre cuál es la mejor estrategia. "Hay una idea de que la marcha federal la hagamos en la última semana de octubre, pero otros proponen hacerla después de la visita del Papa", explican.

Esta semana podría haber un encuentro en Azopardo para definir el calendario en la recta final de las medidas "a la francesa", que culminarían con una movilización masiva desde distintos puntos del país y que contempla también la visita papal. La central obrera, además, manifestará su respaldo a la movilización universitaria que los rectores organizan para la primera semana de octubre.