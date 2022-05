Larreta, contra la "industria del juicio" laboral y los regímenes especiales de jubilación

De cara a 2023, el jefe de Gobierno porteño pidió flexibilizar la legislación relacionada al empleo y dio detalles de su propuesta de reforma previsional.

De cara a las elecciones presidenciales del 2023, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, apuntó este martes contra la "industria del juicio" laboral y pidió unificar el sistema previsional; es decir, eliminar regímenes especiales para ciertas actividades. Además dijo que bajará impuestos si la Corte Suprema falla a su favor en la coparticipación federal y descartó acordar con el kirchnerismo o incorporar a Milei a Juntos por el Cambio.

“Es necesario modernizar el trabajo. Hoy cambiaron las lógicas. Hay que adecuar la legislación laboral. Mucha gente no puede acceder al trabajo por legislaciones rígidas", dijo Larreta en declaraciones a la radio Futurock, dando detalles de la propuesta que lanzó ayer en otra entrevista radial acerca de llevar adelante una reforma laboral.

"Hay una industria del juicio con una maraña de abogados laboralistas que se quedan con dinero que no suman. Entonces no toman trabajadores. Varios sindicalistas me lo plantean, es necesario modernizar", agregó en ese sentido.

El mandatario porteño también arrojó precisiones sobre su idea de realizar una reforma jubilatoria. “Mientras tengas una alta proporción de trabajadores porque son informales no hay sistema que aguante”, afirmó en relación al sistema previsional. Y criticó que haya "más de 200 regímenes especiales. Puede haber casos particulares, pero en términos generales deberíamos tener un solo sistema previsional y estable en el tiempo”. Docentes, científicos, bancarios son algunos de los sectores que tienen un régimen jubilatorio especial, con edades de retiro más bajas que el régimen general pero a la vez con mayor porcentaje de aportes mensuales en relación al sueldo.

Qué dijo Larreta sobre la baja de impuestos, Milei y el kirchnerismo

Por otra parte, Larreta descartó llegar a algún tipo de políticas en común con el kirchnerismo. “No me podría poner de acuerdo con el kirchnerismo, tenemos una visión diferente del modelo de país, son valores diferente”. “Abrieron las cárceles, cuando hay que combatir la inseguridad”, ejemplificó.

También rechazó la posibilidad de incorporar a Javier Milei a la coalición. “Milei no es una realidad hoy para Juntos por el Cambio”, afirmó, luego de la insistencia de dirigentes del ala dura como Patricia Bullrich con la idea de sumar al líder de La Libertad Avanza.

Además, el jefe de Gobierno prometió bajar impuestos en CABA si la Corte Suprema falla a su favor en el litigio que mantiene con el Gobierno nacional por los recursos de coparticipación. “Me comprometo públicamente. Si la corte nos devuelve la plata que nos sacó el gobierno nacional, bajo los impuestos”, dijo en ese sentido.

“A la Argentina le falta el rumbo, tenemos un Presidente que a la mañana dice que vamos a cambiar un impuesto y a la tarde dicen que no, necesitamos un rumbo claro, un plan, para volver a crecer", dijo en ese marco, en referencia a la ambivalencia de Alberto Fernández sobre la suba o no de las retenciones al agro.

Por otro lado, criticó la postura de los gremios de rechazo al estatuto docente: “Hace dos años que estamos con el proyecto del estatuto docente, es mentira que los gremios se enteraron ahora. Hay un momento en el que hay que decidir. Estamos pasando de un sistema que incorpora el mérito, evaluación de desempeño y la formación”.

También reivindicó el proyecto de construcción de torres en Costa Salguero. “Dos tercios será un parque público libre y gratuito, algo que hoy la Ciudad no lo tiene. Porque durante décadas avalaron la concesión privada. me cuesta creer que se opongan a esto. Es una zona verde a orillas del río. Estamos a favor de los espacios verdes”, afirmó.