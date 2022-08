JxC se reunió tras la asunción de Massa y sacaron un duro comunicado contra el ministro

El documento lo firman Bullrich, Pichetto y Morales, entre otros. "La expectativa del pueblo argentino es que en algún momento el Gobierno Nacional presente un verdadero plan económico y cumpla lo que dice", afirman.

Referentes políticos y economistas de Juntos por el Cambio se reunieron tras la asunción de Sergio Massa y lanzaron luego un duro comunicado con fuertes críticas contra el flamante ministro de Economía, Producción y Agricultura y su esquema de medidas anunciadas el miércoles por la noche.

El documento incluye 6 puntos, entre los que se destaca particularmente la siguiente frase: "Desde Juntos por el Cambio expresamos que se realizaron anuncios muy generales y muy pocas medidas. Dichas intenciones en ningún caso llegan a conformar un plan económico y tampoco constituyen un programa de estabilización de la economía, el cual es imprescindible y debe ser inmediato".

El texto lleva la firma de los presidentes de los partidos que conforman la coalición opositora, en tanto que participaron de la reunión los presidentes del PRO, Patricia Bullrich; de la UCR, Gerardo Morales; de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro (CC); y de Encuentro Republicano Federal, Miguel Ángel Pichetto. Además, fueron convocados los economistas Hernán Lacunza, Eduardo Levy Yeyati, Matias Surt y Juan Carlos Sánchez Arnau.

Además critican: "Estamos frente a un Gobierno que no ha cumplido ni las metas, ni los anuncios, ni las promesas ni los compromisos que realizaron durante su gestión. Estamos frente a un Gobierno que continúa con divisiones, peleas y anarquía y es el primero en salir a oponerse a los pocos anuncios que él mismo realiza".

Asimismo, el documento afirma: "El problema de la economía sigue siendo el político, que el Frente de Todos no resuelve. La expectativa del pueblo argentino es que en algún momento el Gobierno Nacional presente un verdadero plan económico y cumpla lo que dice".

El mercado en el día 1 de Massa

El dólar blue abre los mercados con una caída de 7 pesos y se vende este jueves 4 de agosto a 291 pesos, en el primer día de Sergio Massa como ministro de Economía. La brecha entre el tipo de cambio oficial y el ilegal que vende en cuevas se ubica en el 108% promedio.

En el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense registró un aumento al llegar a $138,75. Así, el dólar solidario, con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, $228,93. En tanto, el dólar turista o tarjeta -y que cuenta con una alícuota del 45%- se ubicó en $242,81.

Además, de acuerdo a fuentes del mercado, el volumen operado en el segmento de contado fue de U$S 405,636 millones, en futuros MAE U$S 118,150 millones y en el Rofex U$S 394 millones. El Banco Central finalizó su actividad del miércoles con ventas por unos U$S 150 millones para atender la demanda de divisas. La presión para el pago de importación de energía y combustibles volvió a superar hoy los U$S 100 millones.

El índice S&P Merval subía 0,18% y se ubicaba en 118.834,15 unidades pasada la media rueda en el mercado porteño, mientras que las acciones de empresas argentinas en Wall Street avanzaban hasta 5%. Los papeles de Edenor y Mirgor anotaban alzas de 2,85% y 1,25%, en ese orden, en el panel líder de la bolsa porteña.

En tanto, los ADRs de empresas argentinas en la Bolsa de Nueva York marcaban mayoría de ganancias, en una jornada en la que Mercado Libre lideraba ese lote con un incremento de 5%. En el segmento de renta fija, los bonos en dólares cotizaban con bajas de hasta 4,7%, mientras que los títulos en pesos operaban con alzas de hasta 0,5%.